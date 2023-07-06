Нужна работа?

Более 400 рабочих мест предложат сегодня на электронной ярмарке вакансий.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 6 июля с 10:00 до 12:00 проводит электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи. Она пройдет на сайте e-vacancy.by.

Будет предложено более 400 рабочих мест. Их представят филиал «Автобусный парк № 5» ГП «Минсктранс», ОАО «МАЗ – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», УП «Ремавтодор Советского района г. Минска», ГП «Комбинат школьного питания г. Минска», УМ УП «Минскметрострой», ОАО «Керамин», ОАО «Камволь» и другие.

По окончании мероприятия все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.