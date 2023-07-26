Нужна ли единая школьная форма?

Мнения по этому поводу самые разные. И дело совсем не в политике.

Те, кто выступает против обязательной школьной формы, чаще всего говорят о качестве тех комплектов, которые предлагает белорусская легкая промышленность. Например, трикотажные жилетки, которые ввели в качестве обязательного элемента в некоторых школах, как правило, сохраняют свой вид до первых стирок. Потом покрываются катышками…

В общем, вопросы есть. Некоторым родителям на самом деле проще (и дешевле) купить строгие неубиваемые джинсы (черные или темно-синие), подобрать к ним сорочки, пиджак или жилет, чем каждые пару месяцев покупать новые школьные брюки просто потому, что в них протерлись колени.

Правда, есть и сторонники единой школьной формы. Среди них — представитель Белорусской партии «Белая Русь» политолог Александр Шпаковский.

«Являюсь категорическим сторонником введения школьной формы.

Во-первых, это дисциплина, во-вторых, социальное равенство, что актуально для современной молодежной среды, — высказывает свое мнение Шпаковский. —

Также считаю, что на школьной форме должна быть вышивка в виде государственной символики и символов городов, к которым относятся учреждения образования.

Ещё раз для тех, кто считает, что на фоне происходящих событий подобная проблематика — это «мелкие вопросы» : именно из подобных элементов складывается атмосфера в государстве.

Введение обязательной школьной формы — важное решение в области внутренней политики и государственной идеологии.

Необходимо смелее двигаться в этом отношении и меньше оглядываться на информационные пузыри в социальных сетях.

Напомним, что обязательное исполнение гимна, проекты в области военно-патриотического образования тоже вызывали определенное брожение в буржуазной среде, там, где при слове «Родина» принято презрительно морщиться иди саркастически улыбаться.

На мнение этих кругов нам точно ориентироваться не нужно. Более того, нужно делать все вопреки их пожеланиям.

При этом, безусловно, необходимо тщательно подойти к дизайну школьной формы, желательно, чтобы производители предложили на выбор несколько комплектов, выдержанных в единой цветовой гамме».

Кстати, можно ли привить патриотизм и любовь к родине при помощи обязательной школьной формы — тоже большой вопрос.