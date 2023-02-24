Нужен ли России Путин в роли Сусанина?

По словам президента России В. Путина Запад не ожидал, что Россия так успешно справится с его санкциями: «для многих – тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства». Он утверждает, что «финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают – работают ритмично, без сбоев». У Путина всё работает, но так ли это?

Министерство России сообщило, что объем доходов федерального бюджета за январь текущего года составил 1,356 трлн рублей. А это на 35 процентов ниже поступлений доходов в январе прошлого 2022 года.

Нефтегазовые доходы, являющиеся основой российского экспорта, из-за практического эмбарго на их покупку странами Западной и Центральной Европы упали к январю 2022 года на 46 процентов. А с 5 февраля эти страны ввели эмбарго и на покупку российских нефтепродуктов.

Другие доходы казны, в основном от сокращения поступлений НДС и налога на прибыль, снизились на 28 процентов. Расходы же бюджета за январь достигли 3,117 трлн рублей, превысив аналогичные показатели прошлогоднего января на 59 процентов. В результате дефицит федерального бюджета за прошедший январь составил 1,760 трлн рублей против дефицита января 2022 года в 126 млрд рублей. Это рекордный январский дефицит за 25 лет. Чтобы хоть немного уменьшить дефицит бюджета, российское правительство рассталось с 3,63 тоннами золота и с 2,27 млрд китайских юаней.

Дефицит федерального бюджета за прошедший военный 2022 год составил 48 млрд в долларовом эквиваленте, хотя планировали не более 19 миллиардов. Минфин РФ в бюджет 2023 года заложил падение нефтегазовых доходов на 24 процента. Только нефтяные потери ожидаются в сумме примерно 102 миллиардов долларов. Это четверть от всех бюджетных доходов. После нефтяного эмбарго и введения ценового потолка на российскую танкерную нефть средняя цена ее марки Urals упала почти вдвое – до 47 долларов за баррель.

Правительство России, не теряя бодрости духа, оптимистично планирует прирост промышленности на текущий год на 2 процента. Этот оптимизм определяется, очевидно, следующими факторами. Ввиду растущей международной изоляции России и ухода с ее рынка многих зарубежных брендов, освободившиеся рыночные ниши заполняются продукцией так называемого параллельного импорта, плюс на эти ниши охотно ринулась и белорусская экспортная продукция. Помимо этого, Россия раскочегаривает свой ВПК, который в связи с войной работает в три смены. Нужна масса оружия взамен утерянного в боях в Украине. Следовательно, эта часть промышленной продукции и всего ВВП остается в украинской земле. Как говорится: ни себе, ни людям. По сведениям аналитиков, Россия недосчиталась в ходе боев 5694 единиц военной техники только за 10 месяцев с начала СВО. Они это оценивают в 25 млрд долларов. Так, скажите, кому нужен такой рост промышленности?

Все больше россиян ощущают, что уровень жизни снижается, не растет потребление. Неспроста правительство М.Мишустина затеяло обсуждение единовременного «добровольного» налога для крупного бизнеса. Другими словами – надо потрясти толстосуммов-олигархов. Якобы налог будет одноразовый, временный. Но, как говорят, ничего нет так постоянного как временное. Крупный бизнес попытается, конечно, остаться не при делах. У олигархов будут «отмазки» типа, что они из-за войны потеряли традиционные рынки сбыта. Прежде всего, европейский, и, само собой, украинский. С ними не работает крупнейший морской контейнеровоз Maerskи т.п. Предполагаемая сумма «однократного» взимания с бизнеса оценивается в 250 млрд рублей, или 3,5 млрд долларов. Сравните, близкие к правительству аналитики-оптимисты прогнозируют дефицит федерального бюджета по итогам года в 5 трлн рублей, пессимисты – в 7 трлн рублей, а резервы российского правительства – в 6 трлн рублей.

Российские авторы пишут и о других неприятных мелочах. К примеру, есть перспектива, что население России останется без сметаны в случае введения санкций на импортные закваски, своих не производится вовсе. Оказывается, в России не производится крахмал. Весь покупался в Европе. Образовался дефицит пищевой пленки для выпуска колбас и сосисок, которая до санкций закупалась в той же Европе. Иными словами, у Путина сейчас пушки вместо масла. А пушки – это десятки, сотни тысяч загубленных людей.

Олигархи олигархами, но ведь главным спонсором войны является российский «глубинный народ». Который платит не столько падением своих доходов, но и жизнями.

Агрессия Кремля ничего хорошего не сулит и для нас, белорусов. Теперь нам не стоит рассчитывать на ту финансовую поддержку, которая шла от России до войны. Санкции Запада бьют не только по российской, но и по нашей экономике, как по соагрессору, хотя белорусское правительство тоже, имея бюджетный дефицит, планирует на текущий год рост ВВП на 3,8 процента, после его падения в 2022 году.

Понятно, затуманивать людям мозги словесами можно долго. Но не бесконечно. Похоже, народы России и Беларуси начинают осознавать, куда их ведут разные Сусанины.

Борис ЖЕЛИБА, профессор, доктор экономических наук.