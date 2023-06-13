Ну и ну: в Лиде у мужчины из-за кота украли продукты

40-летний лидчанин возвращался домой с пакетом продуктов, при этом в руках мужчина держал ещё и своего кота. Он райцентра зашёл в подъезд и вызвал лифт. Когда двери открылись, мужчина зашёл в кабину, а через мгновение кот вырвался и стал бегать по лестничной клетке. Хозяин оставил пакет с продуктами в лифте и побежал ловить питомца по этажам. Когда это получилось сделать, он вернулся за пакетами, но их не обнаружил.

«Потерпевший обратился в милицию, — сообщает Официальный канал УВД Гродненского облисполкома. — Общий ущерб составил 121 рубль, к тому же злоумышленник прихватил ещё и чашу от мультиварки. Сотрудники уголовного розыска Лидского РОВД оперативно установили, что похитил продукты сосед потерпевшего. В то время, когда хозяин ловил своего кота, подозреваемый вызвал лифт, увидел полную кабину еды и не удержался, забрав всё себе в квартиру. Однако поесть не удалось, похищенное было изъято, а в отношении 47-летнего недобропорядочного соседа возбуждено уголовное дело по статье «Кража».