Новый Skoda Kodiaq: Семиместный и гибридный

Skoda представила обновленный Kodiaq, который расширяет свои возможности как семейный автомобиль и вступает в эру гибридных технологий.

Длина нового Kodiaq составляет 4758 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1657 мм, а колесная база – 2791 мм, что делает его более вместительным и просторным по сравнению с предшественником.

Модель предлагает разнообразную линейку силовых агрегатов, включая бензиновые и дизельные двигатели, а также мягкие гибриды и подключаемые гибриды. Варианты включают:

Бензиновый 2.0 TSI, 7-ступенчатая DSG, полный привод, 204 л.с. Дизельный 2.0 TDI, 7-ступенчатая DSG, передний привод, 150 л.с. Дизельный 2.0 TDI, 7-ступенчатая DSG, полный привод, 193 л.с. Мягкий гибрид 1,5 TSI mHEV, 7-ступенчатая DSG, передний привод, 150 л.с. Подключаемый гибрид 1.5 TSI iV, 6-ступенчатая DSG, передний привод, 204 л.с.

Интерьер Kodiaq предлагает современный минималистичный дизайн с большим 12,9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Рычаг переключения передач DSG перемещен на рулевую колонку, что освободило больше места в салоне. Также добавлены новые отделения для хранения вещей задним пассажирам.

Объем багажника увеличился на 75 литров, достигнув 920 литров в 5-местном варианте и от 340 до 845 литров в 7-местном варианте.

Новый Kodiaq появится в продаже в феврале 2024 года, а цены будут объявлены позже.