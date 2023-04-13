Новый поворот: «Возникла необходимость предъявить Роману Протасевичу более тяжкое обвинение»

В суде по делу Романа Протасевича до 19 апреля – перерыв.

Затем Протасевича снова начнут допрашивать.

Сегодня стало известно, что Романа Протасевича обвинили в повторном руководстве экстремистским формированием.

«Сторона гособвинения в ходе судебного заседания перепредъявила обвинение одному из основателей и бывшему главному редактору телеграм-канала, признанного в Беларуси террористической организацией, Роману Протасевичу, добавив эпизод о повторном руководстве экстремистским формированием», — сообщает РИА Новости. — Как пояснила сторона гособвинения, в ходе судебного слушания возникла необходимость предъявить Протасевичу более тяжкое обвинение по сравнению с ранее предъявленым и существенно отличающееся от него.

В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным в четверг обвинением перед новым допросом.

Протасевич не стал комментировать РИА Новости свое отношение к новому обвинению, объяснив это наложенными на него ограничениями».

Судебные слушания начались по делу в феврале этого года. Обвиняемые – Степан Путило, Роман Протасевич и Ян Рудик. Рудик и Путило находятся за границей. Часть дела рассматривали за закрытыми дверями.

В марте был объявлен перерыв из-за болезни Протасевича, затем суд возобновился.

Всем обвиняемым предъявлено обвинение по более чем 10 статьям Уголовного кодекса. Кроме этого, Генпрокуратурой Беларуси в интересах государства заявлен иск в размере более 30 миллионов рублей (10 миллионов долларов).

Протасевича задержали в мае 2021 года после приземления в Минске из-за ложного сообщения о минировании летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. Протасевич заключил досудебное соглашение со следствием, сначала содержался в СИЗО в Минске, а затем был переведен под домашний арест. В генпрокуратуре ранее отмечали, что Протасевич выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.

Перед началом сегодняшнего заседания Протасевич сказал, что не знает, когда закончатся судебные слушания.

«Пока даже не совсем понятно, когда именно процесс закончится. Я надеюсь, что до начала лета процесс подойдет к завершению», — приводит его слова Sputnik.by.