Новые возможности умных счетчиков

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) завершает внедрение технического проекта, касающегося умных электросчетчиков, а со второго полугодия 2023 г. у клиентов появится возможность еще удобнее следить за потреблением и экономить электричество. Внедряемые новшества позволят подключать к умным счетчикам свое оборудование, а это откроет новые возможности перед создателями технологий и программного обеспечения.

«ESO предоставит технологический подход к отслеживанию показаний умного счетчика в реальное время. Мы надеемся, что это будет новым импульсом для рынка – появятся инновационные решения для удовлетворения потребностей клиентов», – сказала представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде.

Подключиться к умному счетчику можно будет с помощью связи P1 – в зависимости от местонахождения счетчика это можно сделать проводным или беспроводным способом.

Данные умного счетчика можно будет отображать на специально приобретенном клиентом мониторе или на компьютере, другом гаджете.

Жидицките-Орвиде подчеркивает, что связь P1 будет односторонней – она позволит лишь считывать данные счетчика, с ее помощью нельзя изменить показания или параметры счетчика.

По словам представителя компании, наличие связи P1 позволит клиентам следить за расходом электричества в реальное время, отслеживать другие показатели, например напряжение в сети.

Сейчас клиенты ESO, у которых есть умные счетчики, на сайте ESO могут видеть данные потребления за 15 минут, 1 час, сутки, месяц.