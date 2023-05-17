Новые сорта белорусского картофеля оценивает лично Лукашенко

По крайней мере, как утверждает телеканал СТВ, прежде, чем новые сорта пойдут в массовое производство, с ними экспериментируют на его полях.

Белорусские семеноводы чуть ли не каждый агросезон начинают с премьеры – презентации сортов. Из последних разработок — «Палац», «Нара», «Мастак», «Крок».

Что касается картофеля, которым Александр Лукашенко угощал Владимира Путина, то этот сорт называется «Манифест». Он был выведен специалистами РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» уже больше десяти лет назад. Этот сорт среднеранний, отличается очень высокой урожайностью, отличной лежкостью, устойчивостью к механическим повреждениям и многим заболеваниям.

Кстати, в Беларуси картофель уже посажен почти на 90% запланированных площадей.