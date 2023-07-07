Новые правила обмена валюты: какие поврежденные купюры теперь примут

Банки Беларуси начали принимать валюту по новым правилам.

В частности, определены новые признаки, по которым будут оценивать платежеспособность зарубежных банкнот. Соответствующее соглашение подписали 17 банков, три небанковские кредитно-финансовые организации и Ассоциация белорусских банков.

Как сообщает Ассоциация белорусских банков, сейчас в банке не откажут в приеме грязных и изношенных купюр с естественными признаками пользования.

Также в обменниках смогут принять купюру с пятью надрывами или надрезами до 3 миллиметров или с одним надрывом или надрезом до 5 миллиметров.

Также для осуществления операций будут принимать купюры, в которых заклеены разрывы или порезы.

Кроме того, допустим прием банкнот, в которых до трех отверстий диаметром до 1 миллиметра.

По новым правила в банке не должны отказывать в обмене, если на купюре есть изображения или надписи (до 3 штук). Однако при условии, что эти изображения впишутся в квадрат со сторонами до 10 миллиметров. Аналогичный дефект допустим и для пятен на деньгах.

В обменнике примут и банкноты с измененным цветом при ультрафиолетовом просвечивании (такими часто бывают постиранные купюры).

Однако по-прежнему в банке могут отказать в приеме купюр, изъятых из обращения, банкнот с пометками о следственных мероприятиях, бракованных и валюты с дефектами на краях, которые привели к изменению геометрии купюры при износе. Полностью разорванные и затем склеенные купюры также в банке не примут, пишет Mlyn.by.