Новые подробности ДТП под Смолевичами: МАЗ два года не проходил техосмотр

А в маршрутке было больше пассажиров, чем посадочных мест.

«За всеми этими трагическими обстоятельствами стоит целый комплекс проблем, — рассказал Андрей Швед. — Тот же автомобиль МАЗ два года не проходил техосмотр.

Выявились серьезные проблемы в безопасности перевозок пассажиров: в этом маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек, т.е. в погоне за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей».

Напомним, что авария случилась 20 февраля. В результате лобового столкновения тогда погибли 11 человек, еще 9 пациентов в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в больницы. Позже двое из них скончались. Среди погибших были и дети…

«В этом злополучном маршрутном такси ехали школьники, — говорит генпрокурор. —— Почему они в нем ехали: потому что сломался школьный автобус, а органы местной власти не обеспечили оперативную замену. Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. В результате два ребенка погибли, два- — получили телесные повреждения. Конечно, это очень печально. Этот пример показывает, что подзабыли, самоуспокоились, отошли от того, что нет мелочей. Каждый должен на своем месте обеспечивать реализацию тех задач, которые на него возложены».