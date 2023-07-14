Новые находки археологов: Минск может оказаться старше на 100 лет

Согласно «Повести временных лет», белорусская столица возникла в 1067 году, однако сегодня найдены артефакты, которые ставят эту дату под сомнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Археологи Института истории Национальной академии наук в течение нескольких лет ведут раскопки в археологическом комплексе на реке Менке. По словам ученых, именно здесь находилось сердце белорусской государственности. Город существовал до начала XII века, однако после произошел отток населения в новую столицу на Свислочи, построенную князем Глебом. Сегодня перед учеными стоит задача найти убедительные доказательства о более древней истории славян на минской земле.

Андрей Войтехович, заведующий отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси, рассказывает:

— Сейчас изучаем вал Городища с целью найти остатки деревянных конструкций (или сожженных, или оставшихся в целости), чтобы взять образцы и провести различные анализы, которые современная наука позволяет сделать, чтобы получить точные даты и с помощью этого установить, когда же это поселение, возникшее, наверное, в конце IX века, приобрело конкретно статус города.

Обратите внимание, ученый говорит о конце IX века, хотя на данный момент день рождения Минска отчитывается от середина XI-го века, а начало строительства ученые относят к Х веку.

На данный момент отсчет истории Минска (Менска, Менеска, Минеска) ведется по летописи. Первое упоминание о городе в «Повести временных лет» датируется 3 марта 1067 года и связано с кровопролитной битвой на Немиге. В переводе на современный язык летописный текст звучит так: «В год 6575 (1067). Поднял рать в Полоцке (начал войну) Всеслав (Полоцкий), сын Брячислава, и занял Новгород. Трое же Ярославичей, Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в сильный мороз. И подошли к Менску, и меняне затворились в городе. Братья же эти взяли Менск и перебили всех мужей, а жен и детей захватили в плен и пошли к Немиге, и Всеслав пошел против них. И встретились противники на Немиге месяца марта в 3-й день; и был снег велик, и пошли друг на друга. И была сеча жестокая, и многие пали в ней, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежал»…