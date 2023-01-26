Новые мини-реакторы можно будет строить даже рядом с домами

Новым шагом в развитии ядерной энергетики являются малые модульные реакторы мощностью до 300 МВт. Они гораздо более безопасные, чем классические АЭС, и при этом более экологичные. Поэтому их рассматривают даже в качестве альтернативы возобновляемым источникам энергии.

По мнению ряда экспертов, использование малых реакторов поможет снизить выбросы парниковых газов. Нельзя сказать, что они уже получили широкое распространение, однако их популярность во всем мире растет с каждым годом. Но особенно сильно ситуация может измениться после появления реакторов еще меньшей мощности.

На днях комиссия по ядерному регулированию (NRC) в США сертифицировала новый проект усовершенствованного модульного реактора от компании NuScale Power, мощностью которого составляет всего 50 мегаватт. Его уже назвали шагом вперед к будущему экологически чистой и доступной энергии, пишет hi-news.ru.

Новые мини-реакторы для небольших компаний

Ранее в США уже были одобрены шесть проектов модульных мини-реакторов компании NuScale Power, но это были большие традиционные легководные реакторы большой мощности. Нынешний же проект ориентирован на то, чтобы сделать мини-реакторы еще более доступными. Теперь их смогут использовать для своих нужд даже небольшие компании и коммунальные предприятия. То есть теперь компании смогут сами себя обеспечивать электроэнергией.

Благодаря усовершенствованной конструкции электростанции NuScale ​​VOYGR стали более безопасными. Легководный реактор, который лежит в их основе, даже в случае внештатной ситуации или аварии не причиняет вреда окружающей среде. Поэтому электростанции могут быть развернуты в жилых районах населенных пунктов.

Напомним, что модульный мини-реактор представляет собой практически готовое решение, которое собирается на строительной площадке из отдельных модулей. Благодаря этому значительно сокращается время на строительство электростанции. Принцип работы у них совсем не такой, как у больших АЭС, так как энергия, выделяемая в результате расщепления атомного ядра преобразуется в тепловую энергию (нагревает воду), и только после этого преобразуется в электрическую энергию.

Мини-реакторы смогут — альтернатива возобновляемым источникам энергии?

Затраты на строительство даже такого маленького реактора мощностью 50 мегаватт значительно выше, чем на установку ветряков или солнечных панелей. Поэтому скептики выражают сомнение относительно конкурентоспособности данного решения. Однако Дайан Хьюз, вице-президент компании NuScale, уверен, что реакторы смогут составить серьезную конкуренцию возобновляемым источникам энергии.

Электростанция NuScale ​​VOYGR является более стабильным источником энергии, так как не зависит ни от Солнца, ни от ветра. Кроме того, не требовательна к обслуживанию. Ядерное топливо в нее загружается гораздо реже, чем в обычные АЭС и расходуется полностью, то есть без отходов. Кроме того, NuScale ​​VOYGR практичнее альтернативных источников энергии. К примеру, коммунальное хозяйство или предприятие не сможет установить в черте города ветряки или необходимое количество солнечных панелей.

Мини-реактор же не требует много пространства и, как было сказано выше, может быть установлен в черте города даже среди домов. Кроме того, по словам Дайана Хьюза, в последнее время по ряду причин увеличилась стоимость энергетических проектов, таких как солнечные и ветровые станции, что делает мини-реакторы еще более конкурентоспособными.

Министерство энергетики США также позитивно смотрит на данный проект. По словам правительства, он представляет собой новый экологически чистый источник энергии, который может снабдить страну энергией. Как сообщается в заявлении, это лучшая инновация, которая только начинает “набирать обороты”.

Перспектива мини-реакторов

Как сообщает издание Associated Press, компания NuScale уже подписала 19 соглашений в США и за пределами страны о развертывании своей технологии малых реакторов. К примеру, сейчас стартует первая фаза инженерно-проектных работ по сооружению мини-реактора NuScale в Румынии.

По словам представителей самой компании, небольшие модульные реакторы больше не являются абстрактной концепцией. Они уже реальны и полностью готовы к развертыванию. Причем в ближайшее время ассортимент электростанций малой мощности будет расширен еще больше. В настоящее время компания NuScale подала еще одону заявку в NRC на утверждение более крупного реактора мощностью 77 мегаватт.

Напоследок напомним, что ученым удалось добиться определенных успехов в области термоядерного синтеза. Правда, до реализации технологии все еще очень далеко, но, если все же удастся ее освоить, это будет колоссальный прорыв в области энергетики.