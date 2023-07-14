«Новая газета» нашла главе ЧВК «Вагнер» новую миссию и новую должность

Что делает Евгений Пригожин?

Где генерал Суровикин?

Кому теперь подчиняется ЧВК «Вагнер»?

Вот три вопроса, которые задают себе исследователи мятежа 23–24 июня.

Коротко, исходя из нашего понимания, так, — пишет в редакционной статье российская «Новая газета».

Генерал Суровикин не находится под контролем спецслужб. Он не арестован и не задержан. И он сейчас вне досягаемости российских правоохранительных органов, и только от самого генерала Суровикина зависит, вернется ли он под их контроль или нет.

ЧВК «Вагнер» в лице совета командиров («бригадиров», как их иногда называют) встретились с президентом Путиным. Это была принципиальная для президента встреча, Пригожин на ней тоже присутствовал.

Президент добился того, что «Вагнер» принес ему присягу.

Кто-то из командиров сделал это впервые, а кто-то ее подтвердил.

Захват Ростова-на-Дону и поход на Москву Евгений Пригожин объяснил тем, что «психанул». Это, конечно, фирменный троллинг Пригожина.

Ну конечно — психанул. Уничтожил несколько вертолетов и самолет ВКС России вместе с экипажами. С кем не бывает. До других объяснений Евгений Викторович не снизошел.

Мы уверены: Пригожин никуда не денется. Он снова в деле. Расчеты на то, что мятежный соратник Путина удалится в Африку, где его наемники контролируют десять и более стран, не оправдаются.

Рискнем сказать, что мятеж — это не «псих» Пригожина, а логично вытекающий из предыдущих действий ЧВК план. Мнимо вышедшие из-под контроля властей колонны ЧВК под видом мятежа фактически должны были передислоцироваться в удобное для тактического наступления место. История нам скоро подскажет, был ли это поход на Москву или подготовка наступления на Киев с белорусского плацдарма при полном праве государства заявить, что ЧВК действует самостоятельно, отношения с «Вагнером» расторгнуты, ответственности за их действия власть не несет. Мятеж есть мятеж.

В пользу этой вполне конспирологической версии говорит следующее:

ЧВК в строю,

в Беларуси готовятся лагеря,

деньги на выплаты бойцам и членам их семей возвращены,

бизнес Е. Пригожина продолжается.

А что вы хотите? Он почти миллион порций вполне качественной еды готовит только для Москвы. Невозможно заменить его заводы и логистику. Несколько контрактов (знаем о четырех) перезаключены. Говорится о сумме, уже превышающий миллиард рублей.

Наши собеседники, обладающие значимой информацией, в один голос говорили: первоначальный план похода колонн «Вагнера» на Москву был согласован.

ЧВК нежно разоружала военных, полицейских, пограничников. Полностью контролируя крупнейший аэродром с боеготовой техникой в Миллерово (под Ростовом-на-Дону), «Вагнер» отказался ее использовать. В составе колонн ЧВК по дорогам двигалось от 700 до 1100 единиц техники, в том числе 15 современных танков Т-90. Никто не перекрывал им дорогу, не считая нескольких ям при въезде в Липецк. На подступах к Москве не было армии и Росгвардии — только мэрия быстро построила серьезные преграды на возможных трассах…

Короче, серьезную оборону никто не выставлял. Но что-то пошло не так, и «марш справедливости», целями которого, полагают наши источники, были военная хитрость по передислокации войск и ротация элиты, президент назвал «ударом в спину». Замысел был нарушен сбитыми вертолетами и самолетом ИЛ-22, погибли летчики. Этого не было и не могло быть в планах. Безнаказанная смерть военных от своих же разрушала отношения власти и армии.

Кстати, не было и никаких «двух тысяч» погибших бойцов ЧВК якобы от намеренного обстрела по приказу Минобороны. Нет данных, которые подтверждают вообще факт обстрела. Это повод к обоснованию операции.

Когда президент узнал о гибели экипажей и техники, решено было прервать движение «к справедливости». Проект «Мятеж» свернули буквально за несколько часов.

***

Конечно, Евгений Пригожин не ощущает себя предателем. Он часть плана. Конечно, он никуда не денется из военного бизнеса, политики, своих проектов. Предательства несколько раз переобувшихся «военкоров» и агитаторов, размещение роликов с его дочерью и высказываний телевизионных «гостей студии», которые срочно сменили лесть на обличение, Пригожин, конечно, тоже никогда не забудет.

Как не простит и авторов ролика, где его пропагандистски обвиняют в принадлежности к меньшинству в лагерной иерархии.

Пригожин сохранил свои тайны и влияние. Элита думала, что он ее кормит. На самом деле — это «выкормили», вырастили его. Человека, которого прочат в руководство нового «СМЕРШа» — организации по уничтожению врагов. Частным будет этот «новый СМЕРШ» или государственным? Вопрос открытый. Но возглавит его Герой России. Этого звания Пригожина тоже никто не лишит, — утверждает «Новая газета», одно из немногих оставшихся в России независимых изданий.

От редакции.

Многие аналитики, наоборот, убеждены, что намеки на некий «согласованный план», это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, ведь российская власть в дни пригожинского мятежа выглядела откровенно беспомощной. И лучшего объяснения этой беспомощности, чем «так было задумано», не нашли.

Кто прав? Поживем — увидим, как говорится. Как бы то ни было, но интрига разрешится в самое ближайшее время.