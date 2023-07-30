Новая атака беспилотников на Москву

Российские военные пресекли атаку беспилотников по Москве, заявило Минобороны РФ. Взрывы в районе «нежилых зданий» «Москва-Сити» ведомство объяснило тем, что два беспилотника потеряли управление после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области.

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити»»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что при атаке беспилотниками повреждения получили фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити». По его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, одно из поврежденных зданий находится по адресу, где располагаются несколько федеральных министерств. Как пишет агентство, пострадал один человек — охранник здания.

Российские СМИ сообщают, что над зданием наблюдается дым. На месте работают экстренные службы.

Происшествие случилось в 3 часа ночи.

Столичный аэропорт Внуково на фоне атак беспилотников по Москве на некоторое время был закрыт. Рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, передает ТАСС.