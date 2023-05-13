Ноу-хау: в Беларуси обсуждают, что будет, если вместе с Россией и Китаем не признать итоги выборов в США?

Выборы в США — событие, за которым внимательно следит весь мир. Предыдущие выборы состоялись в 2020 году, на них победил Джо Байден. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. И это будут 60-е выборы президента Америки. Вернее так: избиратели изберут коллегии выборщиков, которые и будут выбирать президента и вице-президента США.

«Любимец» постсоветских элит Дональд Трамп, похоже, имеет мало шансов. Его репутацию подкосили суды. Байдена в России и Беларуси люто ненавидят за поддержку Украины. Что делать?

На белорусских политических ток-шоу начали обсуждать радикальную идею — что будет, если не признать итоги выборов президента США?

Небезызвестный Вадим Гигин, постоянный участник белорусских и российских политических ток-шоу, в частности, поддерживает такую идею:

— Исходя из того, что заявляет руководство Республики Беларусь, Российской Федерации, Китай буквально уже в ежедневном режиме критикует политическую обстановку в Соединенных Штатах, мы должны выходить на то, понимая: архаичность избирательной системы, ее несправедливость, сложившаяся на протяжении многих лет и доказанная история фальсификаций, манипулирование общественным мнением… Выходить на то, чтобы вне зависимости от исхода следующих президентских выборов (судя по тому, как они уже начинаются), не признавать их результаты. У нас есть время, над этой повесткой мы должны работать.

Вопрос: будет ли американцам дело до того, признаем мы их выборы или нет? Если это сделают Россия (и вопрос, в каком статусе она будет к тому времени), Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, я уверен, тогда этому примеру последуют и некоторые другие страны. Вот это уже будет серьезно, когда как минимум два постоянных члена Совета безопасности не признают выборы в Соединенных Штатах, чего не было никогда. Это уже действительно будет серьезный символический и вполне эффективный удар по их господству, — заявил он в эфире телеканала СТВ.