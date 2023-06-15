Ноу-хау от МВД: велосипеды без присмотра начали блокировать специальными тросами

Сотрудники Брестского РОВД презентовали ноу-хау для велосипедистов – защитный трос, блокирующий оставленные без присмотра двухколесные транспортные средства.

Идейным вдохновителем и исполнителем задуманного стал временно исполняющий обязанности начальника Брестского РОВД подполковник милиции Владимир Николаев.

Велосипедную новинку презентовали во время одного из профилактических рейдов по предотвращению велосипедных краж в агрогородке Большие Мотыкалы, что в Брестском районе.

Как рассказал Владимир Николаев, защитные устройства изготовили и приобрели при помощи и поддержке предприятий Брестского района. Ноу-хау представляет собой обычный велосипедный трос, но усиленного варианта. На нем находится специальная табличка с информацией относительно лица, заблокировавшего велосипед: уникальный номер, который приписан участковому инспектору милиции либо другому сотруднику органов внутренних дел, который обеспечивает сохранность велосипеда.

Кроме того, на ней указан номер телефона, по которому необходимо позвонить, чтобы правоохранитель снял защитное устройство с транспортного средства.

Велосипедные тросы раздали всем участковым инспекторам милиции, участковым инспекторам комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудникам уголовного розыска. В дальнейшем во время несения службы, если они будут замечать оставленные на длительное время без присмотра средства передвижения, будут блокировать их, тем самым обеспечивая сохранность, сообщает Отделение информации и общественных связей Брестского УВД.