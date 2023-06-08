Нью-Йорк в дыму

Нью-Йорк накрыло смогом из-за лесных пожаров в Канаде.

Последнюю неделю Канада борется с масштабными лесными пожарами — власти зафиксировали более 400 возгораний. Были введены предупреждения, привлечены службы, однако к этому времени дым унесло на юг — в США. Вскоре гарь охватила Нью-Йорк: город возглавил список городов с самым высоким загрязнением воздуха, качество воздуха в нем стало худшим с 1960-х годов. Небо оранжевое от дыма, а фото с мест похожи на съемки с фотофильтром.

Сейчас в Нью-Йорке отменили все мероприятия на открытом воздухе, полеты самолетов, жители перемещаются по городу в респираторах и даже противогазах, а власти призывают оставаться всех дома.

Рекомендации будут действовать несколько дней, поскольку смог может затянуться надолго.

Нью-Йорк не единственный город, в котором сложилась опасная ситуация с воздухом. В течение большей части среды индекс качества воздуха в Сиракьюсе превысил 400, по данным AirNow, который определяет показатели выше 100 как «нездоровые» для дыхания, а выше 300 – как «опасные».

В Бингемтоне, примерно в 60 милях к югу от Сиракуз, Майк Хардиман, метеоролог из Национальной метеорологической службы, сказал, что город «похож на Марс» и «пахнет сигарами».

Выступая перед журналистами, губернатор Кэти Хочул назвала ухудшение качества воздуха в Нью-Йорке «чрезвычайным кризисом» и предупредила, что он может продлиться несколько дней:

«Люди должны готовиться к этому в течение длительного времени», — сказала она.

Сотни пожаров полыхают на востоке Канады уже несколько недель. Когда дым распространился на юг над северо-восточными и средне-западными районами США, один нью-йоркский пассажир во вторник описал запах от «подгоревшего тоста» до «костра».

Качество воздуха в Нью-Йорке остается худшим с 1960‑х годов, по словам комиссара по здравоохранению города Ашвина Васана. Школы города были открыты, но не проводили мероприятий на открытом воздухе, объявил мэр Эрик Адамс.

На большей части штата Нью-Йорк до вечера среды действовало предупреждение о санитарном состоянии воздуха – индекс ожидается выше 100.