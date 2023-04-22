Низкий пульс — когда это опасно?

Брадикардия — это состояние организма, при котором частота сокращений сердца не превышает 55 ударов в минуту.

Это может быть вариантом нормы у спортсменов, у людей, перенесших инфаркт или другие воспалительные заболевания сердца, принимающие специальные препараты б-блокаторы, у обычных людей в ночное или ранее утреннее время

Главное условие нормальной брадикардии — это отсутствие симптомов. Если появляются такие жалобы как: слабость, утомляемость, потеря сознания, боли в сердце, одышка — нужно сразу обращаться к врачу.

В этом случае, такие симптомы могут быть признаком серьезных заболеваний: ИБС, стенокардия, пороки сердца, кардиомиопатии, нарушение проводимости; эндокринные заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет); электролитные нарушения (гиперкалиемия); СОАС (синдром обструктивного апное сна); прием лекарств снижающих пульс; вредные привычки (курение, алкоголь).

Берегите себя и будьте здоровы!