Николай Лукашенко выбрал Китай

Младший сын Александра Лукашенко Николай сейчас учится в Китае. Об этом папа рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете», – сообщил Лукашенко.

Напомним, в прошлом году было объявлено, что Николай Лукашенко поступил на биологический факультет Белорусского государственного университета для обучения по новой специальности «Биотехнологии» по китайской программе.

В феврале нынешнего года Лукашенко-старший рассказывал, что его младший сын изучает биотехнологии в рамках специализированного совместного проекта по сотрудничеству между Беларусью и Китаем.