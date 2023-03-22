«Никогда не сталкивалась с такой ненавистью…»: Соболенко поделилась личными переживаниями

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко на пресс-конференции перед стартом на турнире в Майами рассказала, что столкнулась с «ненавистью» в женской раздевалке, но надеется, что напряженность в отношениях с украинскими игроками со временем уменьшится.

«Все это было очень, очень тяжело для меня, потому что я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке, — цитирует ее слова sports.kz. — Конечно, всегда есть много ненавистников в Instagram, когда ты проигрываешь матчи, но с таким, как в раздевалке, я никогда не сталкивалась.

Мне было очень трудно понять, что есть так много людей, которые ненавидят меня просто так, без всякой причины. Я имею в виду, что я ничего не сделала. У меня даже было несколько, не то чтобы драк, но было несколько странных разговоров, но не с девочками, а с членами их команды. Это на самом деле было тяжело. Это был сложный период, но сейчас все налаживается.

Мне было очень трудно с этим справиться, потому что я действительно чувствовала себя виноватой, как будто я что-то сделала, и в раздевалке с некоторыми украинскими девушками до сих пор не все так хорошо. Но потом я поняла, что моей вины в этом нет, и я не сделала им ничего плохого. И я почти уверена, что остальные российские и белорусские спортсмены ничего плохого украинкам не сделали.

Тогда я просто поняла, что это все эмоции, и мне нужно просто не обращать на них внимания и сосредоточиться на себе с пониманием, что я не сделала ничего плохого и что я не могу контролировать эмоции других.

Создается впечатления, что все просто игнорируют друг друга. На самом деле не все — я все еще разговариваю с некоторыми украинками, но есть некоторые девушки, которые очень агрессивно настроены против нас. Так что я просто держусь подальше от них».