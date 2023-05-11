Хотелось бы поделиться хорошими новостями. Но с позитивной повесткой напряженка. И сегодня их нет.

Сегодня снова оглашен приговор коллеге: 6 лет лишения свободы. На этот раз — Анастасия Лазаренко.

Мы так много уже видели несправедливости, что кажется, нет эмоций (хотя это неправда).

Она не признала вину и оспаривала обвинение. И не важно, был ли шанс, что прислушаются, или не было.

Я впечатлен, с каким достоинством, храбростью и улыбкой она держалась. Это вызывает уважение.

Сейчас трудно найти точки опоры. Но на самом деле люди, не теряющие веры и отстаивающие своё мнение, — это и есть точки опоры. И мы, пришедшие поддержать, стояли в зале и слушая про немыслимый срок, смотрели на её улыбку. И эта улыбка — настоящая, просто запрещает падать духом.

Ничего не бесполезно. И никогда не поздно, если речь идет об отстаивании права и свободы.

Мне показалось важным об этом сказать.