Ни сумки, ни знакомого: на вокзале у мужчины похитили сумку с вещами

В Минский отдел внутренних дел на транспорте обратился мужчина, у которого на вокзале «Минск-Пассажирский» похитили сумку с вещами на общую сумму около 700 рублей.

«Потерпевший рассказал, что во время ожидания поезда познакомился с 38-летним мужчиной, с которым у него нашлись темы для разговоров, — рассказывает подробности минская милиция. — Когда подошло время отправления его состава, новый знакомый вызвался проводить и помочь с сумками.

Однако по выходе на платформу оказалось, что мужчина купил билет не на тот поезд. Он поспешил в кассу, попросив «приятеля» присмотреть за вещами. А когда вернулся – не обнаружил ни сумок, ни нового знакомого.

Оперативники установили личность похитителя. Оказалось, он уехал в Столбцы, по пути осмотрел вещи и выбросил их, не найдя ничего ценного».

Возбуждено уголовное дело за кражу.

Милиция напоминает: «Не оставляйте личные вещи без внимания или под присмотром малознакомых людей. Ваша имущественная безопасность в ваших руках!»