«Ни шагу влево-вправо без решения руководителя»: почему после вчерашнего совещания у Лукашенко многие вспомнили про опыт СССР

Сообщения со вчерашнего совещания Александра Лукашенко по проблемам уборочной кампании заставили многих вспомнить про опыт удержания людей в колхозах, много лет использовавшийся в СССР.

«Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома», — цитирует Лукашенко пресс-служба.

По его словам, после увольнения такого специалиста никто не должен брать его на новую работу до того момента, пока не будет предоставлена нормальная характеристика с предыдущей работы. Как заявил Лукашенко, такой принцип должен работать на всей вертикали, чтобы председатель райисполкома и все, кто есть в областном реестре, также не могли бросить рабочее место.

«Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое — ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность».

Как было в СССР?

В СССР для удержания людей в колхозах использовали не характеристику, а паспорт.

27 декабря 1932 года вышло совместное постановление ЦИК и Совнаркома СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов».

Положение о паспортах предусматривало, что получать этот документ должны были граждане СССР, достигшие 16 лет и постоянно проживающие «в городах, рабочих поселках, работающих на транспорте, в совхозах и на новостройках». Советские колхозники паспортов просто не получили. И значит, вообще не имели легальной возможности покинуть свое место жительства. Сделать это, не нарушив закон, они могли только в двух случаях: если их призывали в армию или отправляли на стройки индустриализации. По собственной воле уехать из деревни не мог никто. Можно сказать, что ради этого, собственно, и затевалась вся история с введением советских паспортов.

Право на получение паспортов колхозникам вернули только спустя 42 года – в 1974 году. Принятое 28 августа постановление Совета министров СССР оговаривало, что документы выдаются «гражданам СССР, которым ранее паспорта не выдавались». Их должны были выдать «в срок с 1 января 1976 г. по 31 декабря 1981 г.» В реальности процесс оказался гораздо более длительным. Есть свидетельства, что в некоторых отдаленных областях те, кто не имел паспортов, наконец получили их только в 1989 году! А всего через два года они фактически перестали действовать, поскольку перестала существовать страна, которая их выдавала…