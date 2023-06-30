Ни Польша, ни Литва не собираются закрывать границу с Беларусью из-за «вагнеровцев»

И Польша, и Литва на этой неделе усилили охрану границы. Но пока этим и ограничились.

Сегодня утром президент Польши Анджей Дуда ответил на вопрос о возможности введении ЧП на границе с Беларусью. «По этому поводу мы всегда можем говорить гипотетически. Введение чрезвычайного положения возможно, если будут для этого обстоятельства. Я сегодня не вижу никаких поводов», – сказал он.

Позднее на ту же тему высказался в эфире «Радио 3» замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик. «Не видим необходимости введения чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе. Имеем там службы, которые контролируют ситуацию и мониторят все процессы», – заявил польский чиновник.

В том же духе высказался и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Закрытие границы, если мы имеем в виду полное закрытие границы, имеет далеко идущие последствия. Наша граница, которая связывает нас напрямую с Беларусью, также связывает Литву со всем миром на восток, скажем, такими странами, как Казахстан, Узбекистан и многие другие – Грузия, Армения… Мы должны учитывать и это», – заявил он в эфире телеканала LRT. По словам главы внешнеполитического ведомства Литвы, полное закрытие границы — это «красная кнопка».