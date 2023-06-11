Незрячий мальчик, который перед матчами на «Минск-Арене» исполнял гимны стран на языке оригинала, получил гран-при фестиваля в Молодечно

Обладателем Гран-при и специальной премии имени Владимира Мулявина на Национальном конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стал Даниил Савеня.

Отвечая на вопросы корреспондента БЕЛТА, он признался, что победа стала для него неожиданной. «Конечно, ты не ожидаешь такого результата. Надеешься на лучшее, но чтобы Гран-при…»

Осознанный творческий путь молодого человека начался, когда ему было семь лет, а неосознанный — лет с четырех, когда его задействовали в утренниках в детском саду. Вскоре Даниилу Савене исполнится 19 лет. Сейчас он студент 3-го курса Минского государственного колледжа искусств по специальности «искусство эстрады (пение)», занимается у Елены Атрашкевич. На конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни исполнял две композиции — «Жаданая» и «Святая асветніца», музыку к которым написала его учитель, сухо сообщает агентство.

Хотя на самом деле история успеха Даниила достойна сценария фильма.

Десять лет назад в Беларуси и за ее пределами заговорили о «маленьком Паваротти», о настоящей сенсации. Заговорили не педагоги по вокалу, а спортивные журналисты, хоккеисты и поклонники хоккея.

Трогательный маленький незрячий тенор из Слуцка Даниил Савеня исполнял арии на «Минск-Арене» перед матчами минского «Динамо» и , пожалуй, никого не оставлял равнодушным.

В Москву, на «Звездную карусель», его пригласили даже вне конкурса. Но для того, чтобы поехать нужны были деньги – на дорогу, на питание, на проживание, на концертные костюмы. У простой рабочей семьи Даниила таких денег не было. И тогда в независимых СМИ появилась статья «Незрячего мальчика ждут на конкурсе в Москве. Но у его семьи нет денег на поездку». Журналисты сами начали собирать деньги, но надеялись, что поможет и не самый бедный хоккейный клуб «Динамо» (Минск). Так и получилось. В клубе о ситуации узнали из прессы и не только взяли на себя расходы на поездку, но и подарил парню синтезатор.

Потом были другие конкурсы, другие победы, денежные призы за них. Так что гран-при Даниила Савени на фестивале в Молодечно это еще и история о том, что никогда нельзя сдаваться.