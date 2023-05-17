«Невероятная история»: польский священник рассказал, как искал в Беларуси эскиз всемирно известной иконы

Речь — о всемирно известной иконе «Иисус Милосердный». Для Католической церкви Беларуси сохранившиеся эскизы это настоящее скрытое сокровище, считает он.

О первых двух эскизах иконы Иисуса Милосердного художника Евгениуша Казимировского, которые находятся в Беларуси, рассказал польский католический священник Кшиштоф Пожарский. Он долгие годы служил в России, но затем вынужден был покинуть страну и вернуться в Польшу.

«Невероятная история, которая наверняка будет замечена в христианском мире. Совсем недавно стало известно, что два эскиза картины «Образ Иисуса Милосердного», написанные художником Евгениушем Казимировским в Вильнюсе для блаженного отца Михаила Сапотько и святой Фаустины, сохранились в одном из католических храмов на территории нынешней Беларуси. И вот, спустя 89 лет, тайна, связанная с началом культа Божественного милосердия, была раскрыта. Как могло случиться, что так мало людей знали об этой тайне, и никто из них не был заинтересован в ее обнародовании. Очевидно, такова была воля Божья», — написал ксендз Кшиштоф.

Он рассказал, что в мае 2023 года побывал в том самом храме. А предшествовала этому беседа с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в первую субботу июля 2022 года по дороге в святилище Матери Божьей Будславской.

«Наш разговор перешел на тему Божественного милосердия и архиепископ вдруг сказал, что в одной из церквей Витебской епархии, в приходе Волколаты (Докшицкий район), есть эскиз картины «Образ Иисуса Милосердного», написанной художником Казимировским. Лицо Иисуса на этом эскизе картины, как мы знаем из дневника сестры Фаустины, не понравилось ей, так как не соответствовало красоте ее видения Иисуса. Слова архиепископа меня ошеломили, поскольку я впервые услышал эту историю. Как могло случиться, что почитатели Божественного милосердия во всем мире ничего не знают об этой истории, за исключением небольшой группы людей!» — рассуждает священник.

Только спустя почти год он смог побывать в костеле Святого Иоанна Крестителя в Волколате:

«Я не застал настоятеля прихода на месте, но договорился с ним о посещении храма в ходе телефонного разговора. Одна из прихожанок открыла мне храм. Я вхожу в церковь и сразу же вижу на столбе в левой части святыни образ Милосердного Иисуса, такой же, как в Вильнюсе, но гораздо меньше, и который я уже видел на одной из фотографий, найденных мною в интернете».

Но, со слов прихожанки, это оказался не тот образ, который не понравился сестре Фаустине.

«Она показала мне, что справа от главного алтаря высоко в галерее висит та картина, к которой я приехал. И снова я был потрясен, так как вместо одного в храме оказалось два изображения Милосердного Иисуса. Невероятная история. Поэтому я стал расспрашивать прихожанку об истории обеих картин, но мало что смог узнать. Она позвонила другой прихожанке, которая возможно, знала что-то большее, но та тоже не смогла ответить на мои вопросы».

Священник продолжает:

«Я тогда узнал только то, что уже было известно в приходе: что картина, которая не понравилась сестре Фаустине, была принесена в церковь настоятелем о. Ромуальдом Дроничем, в 1938-1942 гг. Некоторые пожилые люди помнили этот момент из своего детства, но не могли точно сказать, какой это был год. А о другой картине, висящей сейчас на церковном столбе, прихожанки вообще ничего не могли сказать».

Ксендз Кшиштоф поднялся по крутой лестнице в галерею, где находилась первая картина, сделал фотографии и снял размеры: картина в деревянной раме имеет размеры 1650х900, ширина рамы составляет 100 мм, размер холста 1450×700. Картина нуждается в срочной реставрации, на ней видны следы голубиного помета, отметил священник и продолжил рассказ:

«Вторая картина находится в гораздо лучшем состоянии, но также нуждается в тщательной реставрации. Она имеет следующие размеры: 1390×740, ширина деревянной рамы — 60 мм, размер холста 1270х620. Вероятно, эта вторая картина также кисти Казимировского. После того, как сестре Фаустине не понравилось лицо Иисуса на первом эскизе картины, художник написал вторую картину с измененным лицом Иисуса. Лицо Христа немного отличается от того, которое изображено на вильнюсском полотне. Борода Иисуса также немного отличается. И если бы какой-то другой художник делал копию для костела в Волколате, он бы точно придерживался уже известной виленской картины».

Священник отмечает, что для написания большой картины необходима уменьшенная копия — эскиз, чтобы заказчик мог увидеть предложение художника:

«Поэтому можно предположить, что эта картина, висящая на столбе в костеле в Волколате, является вторым изображением Милосердного Иисуса, с которого было написано большое изображение, которое сейчас находится в костеле Святой Троицы в Вильнюсе, в Святилище Божественного милосердия».

После посещения костела и различных размышлений ксендз Кшиштоф пришел к таким выводам:

«Обе картины с изображением Милосердного Иисуса были привезены из Вильнюса в костел в Волколате новым настоятелем о. Ромуальдом Дроничем (1938-1942). Вероятно, это был 1938 или 1939 год, так как позже наступила советская оккупация, а затем немецкая, и было опасно преодолевать около 160 км до Вильнюса. Отец Дронич был расстрелян немцами в тюрьме Березвечье, недалеко от города Глубокое, вместе с четырьмя другими польскими священниками 4 июля 1942 года».

Как заметил ксендз Кшиштоф, отец Дронич был очень интересной личностью, так как он был искателем и коллекционером:

«У него была интересная коллекция старинных и ценных гравюр. Именно ему о. Михаил Сапотько, как своему другу, подарил два эскиза картины «Образ Иисуса Милосердного», написанные художником Казимировским. Почему о. Сапотько так поступил? Возможно, потому, что он хотел, чтобы остался только один образ Милосердного Спасителя. Он не хотел, чтобы первые две картины были уничтожены, поэтому пожертвовал их в костел, который находился на краю Виленской архиепархии, в глуши, так сказать, вдали от основных дорог».

Как нам также известно, отмечает ксендз Кшиштоф, блаженный Михаил Сапотько позже заказал сотни различных копий картины «Образ Милосердного Иисуса» и никогда не упоминал о тех картинах, которые он пожертвовал костелу в Волколате:

«И это причудливая тайна Божественного Провидения, которая раскрывается только сегодня, благодаря которой нам понадобятся небольшие изменения в истории начала культа Божественного Милосердия. А для самой Католической церкви в Беларуси это настоящее скрытое сокровище, которое необходимо раскопать, или драгоценная жемчужина, которую необходимо «купить»», — считает священник.

Он пояснил свою мысль:

«Святая Фаустина своими молитвами к Милосердному Иисусу помогла спасти несколько городов от разрушения во время Второй мировой войны: Вильно, Плоцк и Краков. Можем быть также уверены, что Милосердный Иисус и святая Фаустина спасли от разрушения в советское время небольшую церковь Святого Иоанна Крестителя в Волколате. Она была постоянно открыта и никогда не закрывалась, в ней почти каждый день совершалась святая Месса. Не является ли все это проявлением Милосердия Божия через заступничество Иисуса Милосердного и святой Фаустины?..»

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