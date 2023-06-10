Неугомонный: послесловие к встрече Лукашенко и Путина в Сочи

Пишет известный российский политолог, специалист по Кавказу и Средней Азии Аркадий Дубнов.

Хорошо у них там, в Сочи, птички поют, стол с крахмальной скатертью с фруктами по сезону, и стол-то круглый, и совсем не 7-метровый, потому что Владимир Владимирович совсем не боится Александра Григорьевича, он может и не очень-то здоров, но точно не заразен.

И расслаблены они соответственно, потому что все у них «необычно хорошо, стабильно, все идёт по плану», говорит один, – «мы думали будет хуже, но пока немного лучше…», вторит ему другой.

Первый подтверждает, «…начнём размещение 7-8 июля на вашей территории соответствующих видов оружия». И почему- то стесняется сказать – «ядерного». Ну, да ладно, мы ж понимаем…

Александр Григорьевич «соответствующую» тему не подхватил, у него своя тема свербит, как сделать Союзное государство (с Россией) для всех желанным. «Мы там продумаем такой план действий, – надеяться на снятие санкций бессмысленно, – что будем рассчитывать только на себя, и если у получится, наши партнеры к нам подключатся, я уверен, – Казахстан, Узбекистан…».

Вот ведь неугомонный, уже раз сказали ему вполне официально из Астаны, – нам этот ваш Союз не интересен, даже, если это «соответствующее» оружие будет общим, вы ж помните, мы раз и навсегда от него отказались после распада СССР.

Но ведь и другое тут слышится, пытается внушить АГ непутевым казахам и узбекам то, что стесняется говорить им ВВ, мол, по-доброму ведь пока предлагаем…

Кстати, сегодня стало известно, что президент Казахстана Токаев отказался от приглашения посетить Санкт-Петербургский экономический форум. Все, что нужно, он сказал на прошлогоднем форуме, – о непризнании квазигосударственных образований на Донбассе.