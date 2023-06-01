Неудовлетворенность сексуальной жизнью ухудшает память у мужчин

Впрочем, ухудшение памяти связано не только с нездоровым питанием. Не слишком активная сексуальная жизнь у мужчин средних лет приводит к снижению их когнитивных способностей в пожилом возрасте, утверждают ученые из Университета Пенсильвании. Это первое исследование, в котором напрямую удалось отследить связи между эрекцией, общим сексуальным удовлетворением и когнитивными способностями. В нем участвовали сотни мужчин в возрасте от 56 до 68 лет.

Ученые рассмотрели как физиологические показатели (возрастные микрососудистые изменения и их связь с эрекцией), так и психологические (снижение сексуального желания, общая неудовлетворенность жизнью). Все эти негативные факторы приводят к ухудшению памяти, повышают риск болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем, связанных со стрессом. А переломным моментом здесь является средний возраст, потому что это своего рода переходный период, для которого может быть характерно снижение либидо (разумеется, «может быть» не означает «обязательно будет» — все зависит от жизненных интересов).

Также ученые прогнозируют, что пожилое мужское население США в ближайшие 30 лет удвоится. А это означает, что людей, испытывающих вышеописанные проблемы, будет в два раза больше.