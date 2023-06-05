Неудавшийся «поджог дома Гайдукевича» обернулся многоэпизодным делом о терроризме: прокурору на выступление не хватило дня

Близится к финишу судебный процесс над группой, которую изначально обвиняли в попытке поджога дома депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. Сейчас обвинения значительно расширилось.

На скамье подсудимых 15 человек. «Среди них нет еще троих — бывшего ресторатора Вадима Прокопьева, нападавшего на городской отдел милиции Фрунзенского района Дениса Хамицевича и бывшего «алмазовца» Игоря Чемякина, поскольку они сбежали за границу», — сообщает Mlyn.by.

На скамье подсудимых — семья Войтеховичей — Виталий (отец), Владислав (сын), Ольга (мать) и Анастасия (жена сына). Обвинение считает, что они были самыми активными, «поджигали дом депутата Олега Гайдукевича, причем с привлечением 9-летнего сына». Остальные фигуранты — Павел Чихинский, Николай Рой, Сергей Лисовский, Эдуард Пестрак, Сергей Соколов, Дмитрий Неверкевич, Петр Юркевич, Алексей Михайлов, Владимир Савенков, Денис Филончик, Ольга Петух.

В процессе начались прения сторон. И сегодня с речью выступал прокурор.

Mlyn.by цитирует гособвинителя.

— Что должно произойти с человеком, чтобы в суде заявить о том, что «если бы я хотел поджечь здание милиции, я бы его поджег»? В какой момент стало допустимым и оправданным бросать бутылки с бензином и горючей смесью в здание милиции? Да и вообще, даже думать о том, что это можно сделать. Не говоря уже о планировании и подготовке к таким действиям. Насколько достоверными можно считать показания человека, который заявляет о том, что он бросил три, да даже пусть одну бутылку с зажженным бензином на территорию участка другого человека, что он не хотел ничего поджигать? Как можно заявлять о своей невиновности в попытке захвата власти при условии, что ты сам рассказываешь другим о плане по захвату власти и планомерно ведешь работу по вербовке сотрудников милиции, военных, правоохранителей, силовиков? Чем должен руководствоваться человек, который поставил маячки для слежки на автомобиль судьи и сотрудника милиции? Испытывал возможности тренировался поджигать машины при помощи дрона и зажигательных смесей? Чем руководствуются люди, при помощи которых велась подготовка к таким действиям и в присутствии которых они фактически совершались? Как следователь может оказывать хоть какую-либо помощь человеку, который гласно заявляет, кричит на все интернет-пространство, что он лично готов мстить Президенту и готовит свержение всех должностных лиц, кто хоть как-то с ним связан, — заявил прокурор.

Далее — тезисно.

Сергей Соколов до того, как возить оружие в Республику Беларусь, состоял в антигосударственных чатах.

Николай Рой обращался за получением визы, чтобы бежать из страны, занимался изготовлением дронов и готовился взрывать.

«Главный фигурант дела Вадим Прокопьев в середине лета 2020 года организовал YouTube-канал, в котором публиковал ролики. Первый назывался: «Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль». Последующие ролики также носили оскорбительный характер.

Прокопьевым, который вдруг возомнил себя политиком, был разработан план по захвату государственной власти, с привлечением других лиц. Это подтверждается показаниями, в частности, Сергея Лисовского — начальником отдела иностранного унитарного предприятия «Белеврорент».

Прокопьев, как руководитель организованной преступной группы, определял размеры, условия и порядок выплат вознаграждения исполнителям. Это подтверждается показаниями Николая Роя и другими. Он же распределял роли и функции участников группы в зависимости от компетенции, личных способностей и местонахождения.

При этом позволяя свободно определять жертв самим исполнителям.

Несмотря на провальные во многом действия своих подельников, Прокопьев щедро оплачивал их «работу»: Соколову — 10 тысяч евро, Владиславу Войтеховичу — 14 200 евро и 1 тысячу «зеленых», Рою — 2800 евро и 2 тысячи американской валюты, Савенкову — 250 евро, 1 тысячу долларов — силовикам, внедренным в группу под видом участников заговора. В общей сложности исполнители получили от руководителя не менее 4 тысячи долларов и не менее 27 250 евро», — пишет в репортаже из суда Диана Шибковская.

«О каких возвышенных идеях может идти речь, связанных с проведением якобы новых честных выборов, о которых тут заявили некоторые из обвиняемых, о демократическом устройстве государства, как об этом можно говорить и прикрываться подобными благими мотивами, если вы посягаете на основы государственности, ставите в опасность как белорусское общество в целом, так и жизни, здоровье, имущество конкретных лиц, граждан в частности? Высокий суд, данное уголовное дело — это совокупность наиболее опасных, страшных проявлений посягательств, которые содержат в себе уголовный закон, и за них должна наступать соответствующая ответственность», — заключил гособвинитель.

По его словам, среди самостоятельных посягательств членов преступной группы — слежка за судьей Голубевым и сотрудником Борисовского РУВД Ждановым с целью уничтожения их имущества и применения насилия в отношении них. Это попытка уничтожения автомобиля сотрудника Борисовского РУВД Зенькова. Это оказание помощи в совершении преступления путем предоставления транспорта, как в случае с Петром Юркевичем. Предоставления информации ограниченного использования, как в случае с Павлом Чихинским (старший следователь-криминалист управления СК РБ по Минску обвиняется в том, что передавал Прокопьеву информацию из автоматизированных информационных систем, к которым у него был доступ по работе). Когда участники группы чувствовали за собой слежку, именно Чихинский проверял данные автомобилей, которые казались им подозрительными.

Что же касается Петра Юркевича, то он работал директором административно-хозяйственного департамента ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп». Обвинение утверждает, что он передавал информацию об оружии, находящемся в распоряжении сотрудников компании, порядке его выдачи, местах хранения. И о 400 бронированных автомобилях на балансе компании, которыми, как утверждает обвинение, готовились блокировать улицы.

Сегодня прокурор не успел дочитать все обвинение, оно занимает 136 страниц. Завтра гособвинитель планирует продолжить свою речь.

Важное замечание: адвокат запрашивал у суда психологическую экспертизу для одного из обвиняемых в целях определения черт его характера и склонности к фантазированию. Суд ходатайство не удовлетворил.