Неубедительно: глава ЦИК попытался объяснить, почему нельзя фотографировать бюллетени

На белорусов, сфотографировавших свой бюллетень во время выборов или референдумов, будут составлять административные протоколы. Об этом рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко.

В интервью «Беларусь 1» он напомнил, что в новой редакции Избирательного кодекса эта норма прописана четко: теперь фотографировать бюллетени запрещено официально.

«Во-первых, надо четко понимать: заполненный бюллетень, выложенный в интернет или на камеру [сфотографированный], – это уже нарушение тайны голосования. Второе, мы можем это расценивать как агитацию за или против, что запрещено законодательством: в день голосования никакая агитация проводиться не может», – полагает Карпенко.

Он призвал белорусов быть аккуратными.

«Участок для голосования не место для демонстрации каких-то политических взглядов или предпочтений. Это место, куда идут граждане с разными мнениями, позициями и высказывают их в виде заполненного бюллетеня в условиях тайны волеизъявления», — заявил Игорь Карпенко.

С наказанием для нарушителей все очень понятно получилось, а вот с объяснением мотивации – сосем не убедительно. По крайней мере, если человек фотографирует свой, а не чужой бюллетень, то тайны голосования он, вроде бы, не нарушает. А если опубликует фото после выборов, то каким образом может быть нарушен запрет на агитацию в день голосования?

И еще одна деталь: по такой логике могут быть запрещены и экзит-пулы на избирательных участок, ведь на них людям также предлагают ответить на вопрос, за кого голосовали…

В общем, разработчики закона запрет ввели, но убедительного объяснения ему пока не нашли.