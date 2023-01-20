Она защищала своего мужа. Теперь ее будут судить

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней горожанки, которую обвиняют в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и угрозой его применения, пишет агентство «Минск-Новости».

В тот вечер обвиняемая вместе с друзьями отмечала день рождения супруга. Посидев за столом дома, компания отправилась в караоке-клуб, а после решила прогуляться по ул. Зыбицкой. К тому времени именинник настолько устал от выпитого алкоголя, что едва держался на ногах. К ним подошли сотрудники столичного ОМОНа и обратили внимание на состояние мужчины, сказав, что ему нужно ехать домой отдыхать. Виновник торжества стал пререкаться с милиционерами, называя себя полковником.

Бойцы направились в сторону гражданина, но путь им перегородила его супруга. Сотрудники спокойно обошли даму и уже собирались защелкнуть наручники на запястьях ее благоверного, как вдруг та набросилась на одного из милиционеров и ударила рукой в затылок, стала хватать за форму, толкать, а после его с напарником принялась бить сумкой.

Обоих супругов задержали и отвезли в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства. В отношении гражданки возбудили уголовное дело.

– Обвиняемая находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, – рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. – Ей предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и угрозой его применения, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 363 УК Республики Беларусь. Вину гражданка признала полностью, в содеянном раскаялась.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде личного поручительства.