Нетаньяху ночью провели операцию

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на воскресенье, 23 июля, провели операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия главы правительства.

Неделей ранее израильский премьер-министр прибыл в отделение неотложной помощи в пригороде Тель-Авива после того, как потерял сознание и упал. Медики имплантировали политику прибор для измерения частоты сердечных сокращений.

Сам премьер объяснял свое состояние тем, что в течение длительного времени вместе с женой находился на солнце. В обращении из медицинского центра он поблагодарил врачей за помощь, а также призвал граждан меньше находится под палящими лучами и пить больше воды.