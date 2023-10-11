Неожиданный визит Зеленского: Брюссель и заседание НАТО по оружию

Президент Украины, Владимир Зеленский, совершил неожиданный визит в Брюссель, где сегодня проходит заседание НАТО, посвященное вопросам поставок оружия в Украину. Визит, который не был предварительно объявлен, вызвал волнение и привлек внимание мировых лидеров и аналитиков.

Согласно информации агентства Belga, Зеленский также намерен провести переговоры с главой бельгийского правительства, Александром де Кроо. Основная цель этих встреч — обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Украиной и Бельгией.

В ходе своего неожиданного визита, украинский президент также планирует переговоры с главой Пентагона, Ллойдом Остином, и генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом. Эти встречи стали объектом повышенного внимания в контексте украинской ситуации и обеспокоенности поставками оружия.

Следует отметить, что Зеленский, изначально планировавший официальный визит в Бухарест, Румынию, столкнулся с отменой заседания местным парламентом. Это произошло из-за негативного отношения некоторых румынских депутатов к украинскому лидеру.

Ранее Зеленский высказал свое мнение относительно динамики украинского конфликта, называя текущие события в зоне проведения СВО России «последней частью войны». Тем не менее, он не мог указать точную дату завершения конфликта в Украине.