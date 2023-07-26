Неожиданные результаты переписи в Туркменистане: большинство населения — сельское

По результатам последней переписи численность населения Туркменистана составила 7 057 841 человек. Об этом на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2023 года объявил председатель Госкомитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов.

Если верить результатам переписи, численность населения увеличилась: ранее она официально оценивалась примерно в шесть миллионов человек. Сообщается, что более 50 процентов населения составляют женщины, хотя точная цифра не называется. 47,1 процента — жители городов, соответственно, чуть более половины граждан проживают в селах.

Стоит отметить, что касательно справедливости официальных оценок численности населения Туркменистана существуют сомнения. Результаты предыдущей переписи 2012 года так никогда и не были озвучены.

Источники внутри страны в последние годы регулярно сообщают о массовой трудовой миграции граждан. Власти официально не признают проблемы, но стараются препятствовать миграции. Они усложняют процесс получения загранпаспортов, а иногда просто без объяснения причин не пускают человека с билетом на самолет, пишет Turkmen.news.