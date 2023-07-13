Неофициально: причиной внезапной смерти Ларисы Маршаловой оказался оторвавшийся тромб

Вчера стало известно о скоропостижной кончине 44-летней белорусской актрисы Ларисы Маршаловой. По информации ТГ-канала Shot, причиной внезапной смерти артистки оказался оторвавшийся тромб. При этом прибывшие медики скорой помощи не смогли спасти женщину.

Прощание со звездой состоится уже завтра, 14 июля, в Минске в театре-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Напомним, что Лариса Маршалова снялась более чем в 100 проектах. Самые популярные из них «Каменская», «Детективное агентство Иван да Марья», «Мужчины не плачут» и так далее. Кроме того, Маршалова известна по участию в таких спектаклях, как «Анна Снегина», а также «Механический человек».