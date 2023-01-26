Немецкий фильм номинирован на девять премий «Оскар»

Вместе с немецкой картиной в категории лучший фильм на иностранном языке на «Оскар» претендуют также: «Аргентина, 1985» (Аргентина), «Близко» (Бельгия) и «Иа» (Польша).

Фильм «На Западном фронте без перемен» получил дополнительные номинации в категориях «Лучшая операторская работа», «Лучшие макияж и прическа», «Лучшее художественное оформление», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший адаптированный сценарий».

Кроме того, немецкий композитор Фолькер Бертельман был номинирован за партитуру к фильму. В 2017 году он был номинирован на премию «Оскар» вместе с коллегой из США Дастином О’Халлораном за саундтрек к фильму «Лев». Однако тогда «Оскар» они не получили.

Фильм «На Западном фронте без перемен», снятый по старому антивоенному роману Эриха Марии Ремарка 1929 года, показывает ужасы Первой мировой войны с точки зрения молодого солдата, сообщает немецкое агентство dpa.

Заключительный титр фильма звучит так: «За четыре года войны линия Западного фронта не сдвинулась ни на метр. За это время здесь погибли три миллиона человек»…

Последний успех Германии в гонке за так называемый иностранный «Оскар» был более 15 лет назад: в 2007 году драма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Жизнь других» завоевала этот трофей. 95-я церемония вручения премии «Оскар» в театре «Долби» в Голливуде назначена на 12 марта.