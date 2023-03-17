Нелегальное производство кокаина достигло рекордного уровня

Глобальное производство кокаина за последние два года резко возросло после замедления, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

По данным Управления, глобальный объем культивирования коки с 2020 по 2021 год вырос сразу на 35 процентов, достигнув рекордно высокого уровня. Рост был обусловлен не только расширением посевов, но и усовершенствованием процесса химической переработки коки.

Спрос и предложение растут

Резкое увеличение предложения сопровождалось увеличением спроса: во многих регионах планеты в последнее десятилетие был зафиксирован устойчивый рост числа потребителей кокаина. Хотя нелегальный рынок сбыта кокаина в основном сосредоточен в Северной и Южной Америке и некоторых частях Европы, авторы доклада предупреждают, что существует большой потенциал для значительного расширения наркоопераций с кокаином в Африке и Азии.

Количество перехватов партий кокаина правоохранительными органами по всему миру также резко возросло. В 2021 году объем изъятий достиг рекордно высокого уровня, составив без малого две тысячи тонн.

Состояние повышенной готовности

«Резкий рост предложения кокаина в мире должен привести всех нас в состояние повышенной готовности, – заявила исполнительный директор УНП ООН Гада Вали. – Возможность расширения рынка кокаина в Африке и Азии – опасная реальность. Я призываю всех внимательно изучить выводы доклада. Мы должны выработать стратегию противостояния этой транснациональной угрозе с помощью ответных мер, основанных на повышении осведомленности, профилактике, международном и региональном сотрудничестве».

Авторы доклада отмечают, что страны Юго-Восточной Европы, а также Западной и Центральной Африки все чаще используются в качестве ключевых транзитных пунктов для транспортировки кокаина. Крупные порты Северного моря – Антверпен, Роттердам и Гамбург – затмили традиционные пункты ввоза через Испанию и Португалию для кокаина, поступающего в Западную Европу. Наркоторговцы отправляют все больше кокаина в европейские страны, минуя Северную Америку.

Новые «действующие лица»

Нишу крупных наркосиндикатов постепенно заполняют новые разношерстные группировки, создающие собственные сети незаконного оборота. Разоружение бойцов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), которые ранее контролировали многие регионы, где выращивается кока, создало окно возможностей для картелей из Мексики и преступных группировок из Европы.

«Я надеюсь, что этот доклад будет способствовать разработке стратегий, которые будут опережать будущие изменения в процессе производства и методах оборота кокаина», – отметила начальник Сектора исследований и анализа УНП ООН Анжела Ме.