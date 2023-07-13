Некоторые электрички с 17 июля изменят в Минске место прибытия и отправления

Поезда региональных линий экономкласса оршанского и осиповичского направлений с 17 июля будут прибывать со станции Минск-Пассажирский и прибывать на нее, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Ранее эти поезда отправлялись с остановочного пункта «Институт Культуры» и прибывали также на него.

Как пояснили в белорусской «чыгунке», эти изменения временные и связаны они с капремонтом автомобильного путепровода, который проходит над железнодорожными путями между улицами Московской и Чкалова. Ожидается, что ремонтные работы на этом путепроводе продлятся около 16 месяцев.

Таким образом, с 17 июля маршруты изменятся у следующих поездов:

№6911 и 6917 Осиповичи – Институт Культуры,

№6912 Институт Культуры – Осиповичи,

№6009, 6013, 6021 Орша – Институт Культуры,

№6024 Институт Культуры – Орша,

№6019, 6027 Борисов – Институт Культуры,

№6018 Институт Культуры – Крупки,

№6024, 6028, 6030 Институт Культуры – Борисов.

С 18 июля поменяется конечная станция и точка отправления у поездов региональных линий экономкласса:

№6001 Борисов – Институт Культуры,

№6008 Институт Культуры – Орша,

№6010 Институт Культуры – Борисов.

«Эти поезда будут прибывать и отправляться со станции Минск-Пассажирский вместо Института Культуры с незначительными изменениями в расписании», – говорится в сообщении БЖД.

Как именно изменится расписание, можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 в контакт-центре БЖД.