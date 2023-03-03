Недостаток или переизбыток сна повышает риск инфекций

Ученые из Университета Бергена обнаружили, что люди, которые спят больше или меньше положенных 7–8 часов, чаще страдают от различных инфекционных заболеваний. Причем у спящих менее шести часов в день риск инфекций возрастает на 27%, а у спящих более девяти часов — на 44%. Они также мучаются от бессонницы и вынуждены во многих случаях лечиться антибиотиками.

В исследовании приняли участие 1848 пациентов. Всем им раздавали специальные опросники, пока они находились в больнице. Все опрошенные были разного пола и возраста. У людей интересовались: как долго они спят, сколько часов, какое у них качество сна, а также были ли у них инфекции за последние три месяца и принимали ли они антибиотики.

Оказалось, что чем чаще человек отходил от принятой нормы, тем сильнее у него возрастал риск заразиться ОРВИ, ротавирусом или другими инфекционными заболеваниями.

«Более высокий риск инфекций среди пациентов, сообщивших об укороченном или удлиненном сне, не так уж удивителен, поскольку мы знаем, что наличие инфекции может вызвать как плохой сон, так и сонливость, — сказал один из авторов исследования, доктор Ингеборг Фортун. — Но более высокий риск инфекции среди тех, кто страдает хронической бессонницей, указывает на то, что эта взаимосвязь имеет и обратное направление: плохой сон может сделать вас более восприимчивым к инфекционным заболеваниям».