“Неделя прошла плодотворно”. Поддержат ли почин борисовчан “Динамо” и Неман”?

20 июля еще два клуба из Беларуси продолжат борьбу в еврокубках.

Напомним, что борисовский БАТЭ вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу.

В ответной встрече «желто-синие» 18 июля победили албанский «Партизани» со счетом 2:0. Первая их игра на поле соперника завершилась вничью (1:1).

А сегодня состоятся ответные матчи белорусских клубов в 1-м отборочном раунде Лиги конференций.

Минское «Динамо» встретится с боснийским «Железничаром», гродненский «Неман» сыграет с «Вадуцом» из Лихтенштейна. Белорусские команды проведут номинально домашние матчи. «Динамо» сыграет в Баку, «Неман» — в Венгрии.

Отметим, что в первых матчах «Динамо» сыграло с «Железничаром» вничью (2:2), «Неман» обыграл «Вадуц» (2:1).

Кстати, букмекеры прогнозируют выход в следующий раунд именно белорусских клубов. На проход «Немана» коэффициент всего 1,25, на «Динамо» — 1,41.

Верит, что команда готова побеждать и главный тренер «Динамо» Вадим Скрипченко.

«Неделя прошла плодотворно, — заявил перед матчем наставник минской команды. — Самым главным было восстановить ребят и психологически, и физически. Считаю, это удалось. Здесь хорошие тренировочные и бытовые условия. Мы хорошо подготовились, мы готовы к матчу.

Результат первого матча не дал стратегического преимущества ни одной из команд. Чтобы пройти в следующий раунд, нам надо проявить свои лучшие качества и одержать победу. С этой точки зрения — да, будут некоторые изменения. Но они связаны не с тем, что ребята не выполнили план на игру в первом матче. На этой неделе я пристально наблюдал за их физическим и эмоциональным состоянием на тренировках.

БАТЭ прошел во второй раунд Лиги чемпионов, для поднятия имиджа белорусского футбола это очень важная победа. БАТЭ отлично сработал в матче. Все-таки это Лига чемпионов. Это дополнительные бонусы, баллы, чтобы где-то быть сеяными в будущем. Очень важно подниматься в рейтинге, повышать уровень нашего клубного футбола на евроарене. Конечно же, мы рады, что БАТЭ одержал победу. Хотелось бы, чтобы и наша команда, и остальные белорусские клубы как можно лучше выступили в европейских турнирах».

Алесь СВЕТЛАНИЧ.