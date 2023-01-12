Не уступила трамваю и попала в больницу

Инцидент произошел сегодня утром в Минске.

По предварительной информации, 39-летняя водитель автомобиля «Volkswagen», выезжая со двора, не уступила дорогу трамваю, который двигался вдоль ул. Плеханова, и столкнулась с ним.

В результате ДТП автомобилистка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

ГАИ напоминает: «В местах, где трамвайные пути пересекают проезжую часть дороги, трамвай имеет преимущество перед другими транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо и мест, где очередность движения определяется дорожными знаками приоритета или сигналами светофоров».