Не старики, а короли сцены: нужны ли театрам актеры-долгожители

Близится к концу театральный сезон. Осенью, с началом нового, будет много изменений в жизни каждого театра: от репертуара до состава актерских трупп. Частично это будет вызвано сокращением финансирования. Частично — увеличением возраста актерского состава.

Объективная реальность состоит в том, что действующие в театре актеры стареют. Их занятость в репертуаре сокращается. Встает вопрос об их увольнении, хотя многие из них имеют заслуженные награды и считаются звездами своего коллектива. Справедливо ли увольнять стариков, отдавших всю жизнь служению родному театру?

В других профессиях, если ты хочешь еще работать, можешь получить место дворника, уборщицы, посудомойки, лифтера. Голова еще умная, а работа рутинная, низкооплачиваемая. Тебе дают четко понять — из активной жизни списан. Теперь ты балласт. Много вас развелось пенсионеров. Тянете деньги у молодых, а то еще занимаете перспективные рабочие места.

Не правы те, кто думают, что для людей в возрасте главное дача, телевизор, цены в магазине. В цивилизованных странах все реже говорят бабушки и дедушки. Нет слова старики — есть понятие «пожилые люди». У них даже три возраста — молодые, зрелые, долгожители. Они не желают отключаться от живого внешнего мира, брюзжать и быть вечно всем недовольными. Они стремятся наверстать то, что пропустили, читать, путешествовать, осваивать цифровые технологии.

Конечно, у нас люди пенсионного возраста остаются самой уязвимой группой на рынке труда, а пенсия не может обеспечить полноценной жизни.

Выходит, творческая жизнь актера короткая. Актеры не умеют переквалифицироваться. В этом деле профессионализм, мастерство, завоевание зрителя наживается годами, десятилетиями. Великий и всеми признанный актер Александр Абдулов в одном из последних своих интервью сказал: «Актер — это губка. Чем больше ты накопил, тем больше отдача».

Активных возрастных актеров в театре единицы. Многие уходят на пенсию, не желая играть дедушек и бабушек. Иногда потому, что у них в жизни нет внуков. Они одиноки. Служа сцене, не смогли завести полноценную семью. Бывает горько, когда очень немолодого артиста, в прошлом признанного мастера, держат на подхвате. Будет в пьесе дедушка — дадим роль тебе. А вообще-то на тебя уже не рассчитывают.

Короли сцены

Актер, который 50-60 лет в профессии, — это не балласт, а своеобразная энциклопедия для молодых коллег, которые могут многому научиться, чего не постигли в институтах и академиях.

Например, в классике часто приходится артистам играть царей, королей, дворянскую элиту общества. Это только возрастные артисты могут показать, что такое «королевская стать». Многое видели, многому научены и многое черпают из забытого сегодня психологического театра. Хотя и короли сегодняшние мало похожи на прежних.

Вспоминаю командировку в Швецию. Идем по улице. Навстречу по тротуару король Карл XVI Густав. Без сопровождения и охраны. Под ручку с дочерью. Его узнают и кланяются. Он с улыбкой отвечает и движется дальше по своим делам. Ничего королевского в одежде.

Настоящим королем сцены был в Московском театре армии Владимир Зельдин. Королей не играл, но образ жизни, тренировка, выправка позволила ему до 100 лет играть в спектакле «Учитель танцев».

В нашем купаловском театре, наоборот, играла королев Ольга Галина-Александровская. Владела королевской статью в Русском театре имени Горького Александра Климова.

Можно обойтись без царских ролей, но оставаться королями сцены, как это произошло в Гомеле с заслуженным артистом Федором Ивановым. Прожил более 90 лет и всю жизнь в одном коллективе, хотя всегда играл не главные, а второстепенные роли.

Другой пример еще у нас перед глазами — не просто народный артист страны, а Народный артист СССР Геннадий Овсянников. Истинный король купаловского театра, непревзойденная актерская личность на роли людей из народа. Никогда не играл королей.

Расскажу о тех, кто в душе не чувствует своего реального возраста. Мысленно пробежавшись по белорусским театрам, обнаружила очень ярких людей серьезной возрастной категории, которые имеют своих фанатов и остаются в строю. Кто-то из них только выйдет на сцену, и раздадутся в зрительном зале аплодисменты. Он еще ничего не сказал, не сыграл, а его приветствуют, узнают, любят, как это постоянно случается, когда на сцену выходит Овсянников.

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Народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс, лауреат Госпремии БССР после окончания БГТХИ с 1958 года и по сегодняшний день работает в Национальном академическом театре имени Якуба Коласа. Родом из-под Молодечно. Из деревни Хохловка, где жил известный просветитель Сымон Будный. Все, что связано с этим вольнодумцем, сформировало личность Кокштыса. С виду вроде неказистый, невысокий, с ярким комедийным талантом первые десятилетия работы в театре зарекомендовал себя как «король эпизода». Тогда в театре работали такие актерские величины, как Иосиф Матусевич, Александр Трус, Александр Ильинский, Георгий Дубов. Все они блестящие комики, заслужившие и получавшие главные роли.

Наступил момент, когда Тадэуш Антонович резко вырвался вперед. Это было связано с приходом сильной режиссуры и яркой белорусской драматургии. Обаятельный и искренний национальный актер, которого ни с кем не сравнишь и не спутаешь. К своему 85-летию он получил в театре замечательный подарок — роль Деда в спектакле «Сымон-музыка» по Коласу. Возможно, для кого-то Дед Курило — роль проходная. Спектакль выстроился так, что стал не эпическим полотном, а монодрамой Тадэуша Кокштыса. Актер не сходил со сцены полтора часа, играл четыре роли. Не просто произносил стихотворный текст, а проживал его. Становился то продюсером «Сымона-музыки», то вечным Дедом, то человеком от автора, затмевая всех остальных действующих лиц. Сошлось все — судьба, талант, звездный час актера.

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Сегодняшний старожил Могилевского областного драматического театра Народный артист Беларуси Григорий Яковлевич Белоцерковский родился в Барнауле. Родители — технари, переехали в Беларусь. Гриша Белоцерковский рос в рабочем районе Минска. Дружил с будущим купаловцем Николаем Кириченко и вместе с ним поступил на один курс в Белорусский театрально-художественный институт. Дружба продолжалась практически до ухода Кириченко из жизни. По окончании института оба поехали по распределению в Брест. Там Белоцерковский проработал 16 лет, встретил единственную любовь всей жизни. Вместе с женой Наташей переехал в Могилев. Фактически в Могилевском областном театре и продолжалась его успешная актерская жизнь. Почти сорок лет на одной сцене. Подросла дочь Женя Белоцерковская, тоже актриса.

Если взглянуть на послужной список артиста, сплошь главные роли в спектаклях по пьесам Островского, Сухово-Кобылина, Мрожека, Ануя, Гоцци, Мольера, Бомарше, Тургенева, Гоголя. Он оказался замечательным Мультиком в пьесе А. Дударева «Вечер». Обычно это отрицательный персонаж. У Белоцерковского такое актерское обаяние, что его герой вызывал огромную симпатию у зрителей. В чем-то не по задумке автора пьесы, но куда денешь эмоциональную заразительность?!

Думается, что актеру доступны все краски человеческой натуры. Однако он ухитрился даже сыграть Бога в интеллектуальной пьесе болгарского автора «Вторая жизнь Жанны Д’Арк». Это был очень удивительный Бог, похожий на хиппи. В длинном полотняном плаще, неухоженный, идеалист и романтик, уверенный, что с человеком на земле происходит совсем не то, что было задумано.

Белоцерковский неоднократно получал призы за лучшую мужскую роль на Международных театральных фестивалях, доказывая неограниченность своих творческих возможностей, воображения и фантазии.

В одном из интервью он высказал такие важные мысли:

«Я знаю, чем театр не должен быть. Он не должен быть ментором. Надо предлагать варианты, втягивать зрителей в разговор, а выбор зритель должен делать сам. Сам решать, что хорошо и что плохо. Решать, как это согласуется с его жизнью. Должен происходить серьезный разговор вне идеологии и политики, должны подниматься вечные темы и вопросы. Политика может присутствовать как предлагаемые обстоятельства, но в любой истории главное действующее лицо — душа».

«Идеальный театр — виртуозное соединение формы и содержания. Сейчас превалирует форма. Дай Бог, если она в результате вообще получается. Но при этом театр как таковой уходит куда-то в сторону. Зритель к нам приходит за сиюминутной эмоцией, идет сопереживать, а не подглядывать. Сочувствовать. Смеяться, плакать, а не смотреть на картинки. Психофизика, воображение, фантазия — все актерские качества замешаны на темпераменте. Театр — это прежде всего актер, это человек со всеми своими слабостями, с плюсами и минусами, со своей индивидуальностью. Через него зритель получает энергетику. Увы, энергетики все меньше, и все больше на сцене схем и формул».

К сожалению, сегодня редко выходят на сцену «горьковцы» (артисты Русского театра) Александр Ткаченок и Эдуард Горячий. Лишь в одном спектакле появляется купаловка Мария Захаревич.

Зато старается не пропустить ни одной роли актриса РТБД Татьяна Мархель. Нашли себя в новом репертуаре ТЮЗа Лариса Горцева, Вера Кавалерова, Леонид Улащенко. Даже ухитряются сниматься в кино и не думать про трудности возраста.

В областных городах тоже играют возрастные артисты. Им всегда живется труднее, чем в столице. Ограничен круг общения одними и теми же людьми. Негде подзаработать. Редко приглашают сниматься в кино. Нет рекламы. Зато огромная возможность поработать над главными ролями в пьесах известнейших авторов. Тем самым осуществить мечту. Кстати, награды и звания доходят до них нескоро. Зато всегда большой авторитет и признание в своем городе.

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В городе Бобруйске Могилевский областной театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича славен не только своим фестивалем Национальной драматургии, но и старейшими актерами Александром Парфеновичем и ветераном Жанеттой Зарембо.

Парфенович запомнился всем по рекламе и киноэкрану. Его самобытный облик очень узнаваем. Снялся почти в 50 фильмах. Среди них «Каменская-3», «Пелагея и белый бульдог», «Ускоренная помощь», «Братья Карамазовы». Заслуженный артист Республики Беларусь не только очень высокого роста и опасной отрицательной внешности при очень добром характере. Он легкий, пластичный, очень интеллигентный, сыграл множество ролей в классике. Но даже если сегодня у него попадется роль почти без слов, он очень заметен и вызывает неизменный восторг публики.

Более сложная судьба у Жанны Зарембо. Множество всяческих наград и несправедливо обделена званиями.

Если об актрисе говорят, что она умная, то чаще всего за этим хотят скрыть ее какие-то недостатки. Точнее, переориентировать внимание. Будто бы актрисам-женщинам не положено иметь ясный ум и чрезмерную образованность. Среди своих одногодок в театрально-художественном институте Жанна Зарембо бесспорно выделялась.

По два с лишним года проработала в театрах Бреста и Гомеля. Всю остальную жизнь — в Бобруйске. Будучи минчанкой, сохраняла постоянную связь со столицей, периодически посматривая хорошие спектакли. Это позволило ей избежать налета провинциальной робости, который так характерен для театральной среды небольших городов, и одновременно культа собственной личности. Как эти разные свойства уживаются — загадка. Бывает так грустно наблюдать актрис и актеров, одержимых манией собственного величия.

Особенно трудно было Зарембо в первые творческие годы. Вдали от дома, в новой для себя среде, без собственного жилья и привычных друзей. Она ощущала себя в хорошо притертом коллективе брестских актеров, пока не выходила на сцену. Там уже вступали в силу законы искусства и все обывательское отступало.

Жанна стала мягче, когда встретила человека, который стал одной и единственной любовью. К сожалению, судьба не позволила этим двум любящим людям быть вместе. Многие годы, десятилетия вместе сердцем, душой, чувствами и в разных городах. Он, много старше ее, ушел из жизни, но продолжает оставаться культовой личностью в ее доме.

В молодые годы, когда доставались роли современниц, Зарембо испытывала определенные трудности. Слишком высокая и худая, не очень пластичная, она стеснялась своей внешности. Умная и дотошная, она избегала земного притяжения и реализма. Ей бы роли символистского толка! Но тогда просто не было в театрах такого репертуара. И актриса сама придумывала для себя уходы в романтические или мистические краски. Мировая русская драма вошла в ее жизнь с пьесами Островского. Зарубежная тематика вместе с прихотливой «Юстиной». В Бобруйске это был любимый спектакль-долгожитель.

Был даже момент в биографии, когда ее послали учиться в Ленинград организации и экономике театрального дела. Научившись, она попыталась какое-то время работать заместителем директора театра, но вскоре разочаровалась и охладела. Первое, главное, актерское начало опять взяло верх.

Почти все актеры пробуют заниматься педагогикой. Не избежала этого и Жанна Константиновна. Вот где пригодилось ее музыкальное и одухотворенное сценическое слово. Она стала учить правильной и культурной речи. Получается. Чуть позже, в особенно трудные минуты жизни, она обратилась к религии. В церкви ее заметили и предложили позаниматься с детьми.

С годами к ней пришли роли немолодых женщин с богатой биографией, где можно показать вкус, мастерство, знание психологии. Она тщательно продумывает грим и парик, придирчиво подбирает костюмы, ищет соответствующую походку и пластический рисунок.

Интеллигентная красавица Зарембо добежала до восьмидесятилетия, утверждая, что, когда она на сцене, у нее ничего не болит. Жанетта активно выкладывает в соцсетях цветы, рисунки, животных, видео с классической музыкой, доказывая, что милости природы могут украсить любую роль, а хороший вкус демонстрирует не только столица, но и провинция.

Давно уже актриса Могилевского областного театра имени В. Дунина-Марцинкевича, отдавшая ему тридцать лет творческой жизни, Жанна Зарембо заслуживает высокого звания, почести, награды. Она остается рядовым, хотя на сцене по всем меркам звезда.

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Следует отметить, что артисты, о которых мы рассказываем, мастера старой школы, получившие прекрасное образование и веру в моральные и культурные ценности.

В маленьком мире отечественного театра практически всю жизнь трудятся честно те, кто почти не снимается в кино, но заслужил высшие звания народных и заслуженных артистов.

Все упомянутые артисты, пока выходят на сцену, постоянно существуют в состоянии стресса, напряжения, игры высоких энергий. Это закаляет и подбадривает, потому что каждый из них является действующей творческой единицей. Достоянием своей страны.

Татьяна ОРЛОВА, театральный критик.