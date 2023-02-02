Не справилась с управлением и вылетела за пределы МКАД

К счастью, вчерашняя история закончилась только испугом — пострадавших нет.

«20-летняя автоледи, управляя автомобилем марки «Volkswagen», двигалась по подъему с ул. Тимирязева на внешнее кольцо МКАД, — рассказывает про случай УГАИ Мингорисполкома. — . Совершая поворот направо не справилась с управлением, ввиду чего наехала на бордюрный камень, отбойник и столкнулась с дорожным знаком. По инерции автомобиль развернулся и съехал вниз по склону.

В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения».

ГАИ напоминает: «Соблюдение требований ПДД, внимательность и осторожность — залог безопасного участия в дорожном движении!

В сложных погодных условиях рекомендуем водителям снижать скорость движения и избегать резких манёвров и торможений».