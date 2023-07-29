«Не пошли по пути «купи-продай»: владелец «Марко» рассказал, чем занимаются его дети

В интервью «СБ. Беларусь сегодня» владелец обувной компании «Марко» Николай Мартынов рассказал, чем занимаются его дети.

Бизнесмен объяснил значение названия предприятия, которое расшифровывается как «Мартынов и компания». В этой компании жена, дети, друзья и более 4 тысяч работников холдинга из шести предприятий.

— Человеческие отношения — основа любого бизнеса, — говорит Мартынов.

Владелец «Марко» рассказал, что сын Павел, который почти год стоит во главе управляющей компании холдинга, и работающая в компании дочь Раиса оправдывают его ожидания.

— Меня радует, что они не пошли по пути «купи-продай», им интересно производство. Иногда они даже слишком усердствуют в стремлении расширяться, надо сдерживать. Сын был директором фабрики «Красный Октябрь», которая производит мужскую и детскую обувь, учился в Высшей школе обувщика в Италии, хорошо знает технологии. Я видел, что ему пора переходить на другой уровень, курируя и другие производства — меха, сумок, а также розничную торговлю.