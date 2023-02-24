Не попал в казино и разбил чужую машину

В Ленинское РУВД столицы обратился минчанин, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах была повреждена принадлежащая ему иномарка.

«Сыщики установили, что имущество заявителя повредил 35-летний неработающий житель столицы, — сообщает минская милиция. — Мужчина со своими приятелями употреблял алкоголь в увеселительном заведении, после чего компания поехала в казино. Прибыв на место, фигурант обнаружил, что забыл паспорт.

Разозлившись, мужчина решил выместить гнев на припаркованном автомобиле и повредил его.

Известно, что ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело за совершение хулиганства».