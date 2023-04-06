«Не понимаю, как оказалась с ним в постели». Порноактриса Сторми Дэниелс о связи с Дональдом Трампом

Сторми Дэниелс, из-за связи с которой в числе прочего судят бывшего президента США Дональда Трампа, дала интервью журналу Vogue.

Порноактриса рассказала о своих отношениях с политиком, сексе с ним, случившемся во время первой личной встречи, о том, как он заплатил ей за молчание и как после знакомства с ним ее «жизнь превратилась в ад».

О Сторми Дэниелс снова вспомнили в связи с тем, что Дональду Трампу предъявили обвинения в уголовных преступлениях, и теперь ему может грозить до 136 лет тюрьмы, пишет Spletnik.ru.

Большинство обвинений связано с делом о выплатах «за молчание» порнозвезде, с которой у него был роман в 2006 году. Политик выплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она перед президентскими выборами 2016 года согласилась не рассказывать о сексуальной связи с ним, при этом по документам эта выплата была представлена как расходы на юридические услуги. Фальсификация деловых документов считается в США мелким правонарушением, но считается уголовным преступлением, когда «намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение».

В 2018 году Сторми Дэниелс, несмотря на полученную «взятку», все же публично рассказала об отношениях с Трампом, после чего оказалась в центре скандала и, по ее словам, получала множество угроз. В том же году она подала в суд на Трампа, обвинившего ее в клевете. Вчера, как сообщает CNN, суд (не тот, который занимается сейчас основным делом Трампа. — Прим.) встал на сторону бывшего президента и обязал Дэниелс возместить ему судебные издержки в размере 120 тысяч долларов в дополнение к 500 тысячам долларов, заплаченным адвокатам Трампа, которые ей уже было приказано выплатить.

«Все, что я действительно знаю, — это то, что я получила чек. А потом начался сущий ад. <…> Сейчас мое имя снова в новостях, так что продажи моей фирменной продукции выросли — это естественно, но об этом говорят так, будто я провожу маркетинговую кампанию. Тем временем он собирает миллионы долларов для своей [президентской] кампании на фоне этого», — заявила Сторми Дэниелс в интервью Vogue.

Как они познакомились?

Сторми Дэниелс впервые встретилась с Дональдом Трампом, который тогда был крупным бизнесменом и еще не был связан с политикой, на турнире знаменитостей по гольфу в Неваде. Она была одной из самых успешных порноактрис в мире, но мечтала попробовать свои силы в кинематографе, далеком от фильмов для взрослых. Дэниелс хотела написать сценарий и срежиссировать художественный фильм или сняться в картине со знаменитостями. Трамп предложил ей встретиться и обсудить возможность ее участия в его сериале «Ученик».

Встретились Дениэлс и Трамп, состоявший на тот момент в браке со своей третьей женой Меланией, в отеле.

«Люди слышат: «Гостиничный номер», и они думают: «Ты входишь, а там кровать, все понятно»,— вспоминает актриса. — Все было совсем не так. Его комната была похожа на гигантскую квартиру: в ней была столовая! Так что мне не показалось странным встретиться там и поужинать. У меня не возникало ощущения, что он пытается соблазнить меня. Мы просто разговаривали, он задавал мне вопросы о моей работе. Хорошие вопросы. Он был умен!»

В итоге та встреча все же закончилась сексом между Трампом и Дэниелс.

«Я встала, чтобы сходить в ванную, а потом я вышла… И как будто есть 90 секунд в моей жизни, которых не существует. Я не знаю, что произошло. Он вдруг оказался там в нижнем белье. <…> Я не понимаю, как я оказалась с ним в постели. Я помню, как подумала, что его телохранитель прямо за дверью, вдруг он собирается войти и причинить мне боль. Я помню, как он сказал: «Ты хочешь вернуться в трейлерный парк?». Хотя я никогда не говорила, что живу в трейлерном парке, а просто отметила, что мы бедны. <…> Я знаю, что не говорила «нет», но я также не сказала «да», — рассказала она.

Сторми Дэниелс отметила в интервью, что после общалась с Дональдом Трампом и не скрывала ни от кого связь с ним: «Я имею в виду, что он звонил мне, когда я делала прическу и макияж на съемках, и я включала громкую связь — многие люди слышали его, многие знали».

С кинокарьерой в Голливуде Сторми Дэниелс Дональд Трамп так и не помог. По ее словам, так он поступал со многими, в том числе и с деловыми партнерами, — обещал многое, а потом не соблюдал условия «сделки». Сейчас Дэниелс замужем за порноактером и кинооператором Барреттом Блейдом, с которым познакомилась на съемочной площадке. Поженились актеры спустя 24 года после первого знакомства.

«Это доказывает, что на самом деле никогда не знаешь, как все обернется. Моя жизнь настолько сумасшедшая, что я даже не удивлюсь, если однажды стану президентом», — заявила Дэниелс.