«Не он это!»: что Лукашенко говорил о Пригожине три года назад

Сейчас, когда стало известно, что Александр Лукашенко вел переговоры с Евгением Пригожиным, пытаясь убедить его остановить колонны ЧВК «Вагнер», движущиеся на Москву, для многих стало откровением, что Лукашенко и Пригожин давно знакомы.

На самом деле это не новость. Об этом Александр Лукашенко рассказывал еще в 2020 году в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

— Вы говорите «Вагнер». Но мы же знаем, кто возглавляет эту структуру – Женя Пригожин. Я его так и называю – Женя. Вы не представляете, у нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие! Когда я приезжал раньше к ним, он меня встречал, он мне лучшую бутылку вина где-то найдет, передаст, подарит. Если мне где-то какая-то поддержка нужна (в общепите, а он ресторатор хороший), я говорю: «Приедь, помоги!» И он приезжал, помогал и прочее. Мне, конечно, очень печально, что эти вагнеровцы (имеются в виду задержанные в Беларуси в 2020 году, — Прим.) с ним связаны. Но с другой стороны, я думаю: «Он же игрушка в чужих руках». Не он же принимает решения. Да, он это организовывает, у него бизнес, он платит им, наверное, и так далее. Знаю я, как это! Но не он это. Чуть-чуть повыше. Заместители министров, некоторые по Беларуси побегали – не получилось. И вот им надо доказать, что мы Беларусь тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне…

Так, может теперь Александр Григорьевич все-таки расскажет, кто на самом деле попытался осуществить военный мятеж в России, если не Пригожин реально руководит ЧВК «Вагнер»?