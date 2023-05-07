Не обошлось без конфузов: офицер и флагоносец потеряли сознание во время коронации Карла III

Во время исторического события в Лондоне офицеру и флагоносцу стало плохо.

Во время коронации Карла III потерял сознание офицер Королевского флота. Когда юноша ожидал участия в процессии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца, ему стало плохо и он упал на асфальт. Офицера быстро положили на носилки и оказали медицинскую помощь.

Но это не единственный инцидент во время коронации. Затем упал без сознания и флагоносец. К нему на помощь подбежал моряк Королевского флота.

К слову, в церемонии коронации участвовали более 4 000 военных, сопровождавших короля и королеву обратно в Букингемский дворец на золотой карете.