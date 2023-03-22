Не исключается поджог: семейная пара погибла на пожаре в Солигорском районе

По данным следствия, утром 22 марта при ликвидации пожара в деревне Копацевичи в доме обнаружены тела 46-летней женщины и 47-летнего мужчины.

«Сейчас следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и работников МЧС работают на месте происшествия, — информирует Следственный комитет. — В ходе осмотра сгоревшего дома обнаружена металлическая канистра с остатками топлива. В настоящее время опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований.

Следователи не исключают версию поджога».