Не больше одной чайной ложки соли в день!

Активное внедрение странами политики по сокращению объемов соли в продуктах питания позволит спасти до 7 миллионов жизней ежегодно.

ВОЗ опубликовала первый в своем роде глобальный доклад о потреблении натрия.

К чему ведет чрезмерное потребление натрия

Натрий – это питательное вещество, необходимое для человека. Однако в чрезмерных объемах натрий вреден для здоровья, и его потребление может вести к заболеваниям сердца, инсультам и преждевременной смерти, предупреждают в ВОЗ.

При этом появляется все больше доказательств, также подтверждающих связь между чрезмерным потреблением натрия и повышенным риском других заболеваний, таких как рак желудка, ожирение, остеопороз и заболевания почек.

Главным источником натрия является обычная соль (хлорид натрия), которая добавляется в еду. Среднее глобальное потребление соли оценивается в 10,8 грамма в день. Это более чем вдвое превышает рекомендацию ВОЗ – менее 5 граммов соли в день (одна чайная ложка). В Европейском регионе ВОЗ средний показатель составляет 8,61 грамма в день.

Натрий также содержится в пищевых добавках. Ярким примером является глутамат натрия, который часто используется при производстве таких продуктов, как чипсы, вермишель быстрого приготовления, соевый соус, дешевые бульонные кубики.

«Нездоровое питание является основной причиной смертей и болезней во всем мире, и чрезмерное потребление натрия – один из главных элементов такого питания», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Политические меры

«Доклад показывает, что большинству стран еще только предстоит принять обязательные меры по сокращению потребления натрия, в результате которого их население подвергается риску сердечных приступов, инсультов и других проблем со здоровьем», – заявил Тедрос.

По данным ВОЗ, сегодня лишь 5 процентов государств-членов ВОЗ, а это всего девять стран – Бразилия, Чили, Чехия, Литва, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Испания и Уругвай, защищены обязательной и всеобъемлющей политикой сокращения содержания натрия. При этом в 73 процентах стран отсутствует полный спектр мер реализации такой политики.

В Европейском регионе ВОЗ среди стран, в которых частично осуществляется обязательная политика по сокращению потребления натрия, оказались Беларусь, Украина и Узбекистан. Хуже всего дела обстоят в Армении, Таджикистане и Кыргызстане – там власти пока только обещают принять меры.

Эксперты ВОЗ напоминают, что сокращение потребления натрия – важнейший шаг на пути к достижению третьей Цели устойчивого развития – обеспечение здорового образа жизни. Однако, как сообщается в докладе, если страны прямо сейчас не начнут принимать активные меры, мир не сможет достичь задачи по снижению потребления натрия к 2025 году.

Рекомендации ВОЗ

Авторы доклада рекомендуют странам принять следующие меры:

— изменить рецептуру продуктов – так, чтобы снизить содержание соли, а также установить целевые показатели содержания натрия в пищевых продуктах;

— разработать политику государственных закупок, подразумевающую ограничение поставок продуктов, богатых солью или натрием, в государственные учреждения, больницы, школы и дома престарелых;

— ввести законов об обязательной маркировке на лицевой стороне упаковки, которая позволит потребителям выбирать продукты с низким содержанием натрия;

— проводить информационные кампании, направленные на снижение потребления соли и натрия.